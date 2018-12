Allarme bomba a Genova

Allarme bomba a Caricamento - la Sopraelevata chiusa dalle 10 alle 12 | : Artificieri in azione per una Fiat Punto parcheggiata in zona dalle 8. chiusa e poi riaperta la via Aldo Moro. Disagi per il traffico in tutta la città

Facebook evacuata per Allarme bomba : La sede di Facebook a Menlo Park è stata evacuata per una minaccia bomba. Secondo indiscrezioni, l'allarme è scattato su segnalazione della polizia di New York. Tutti i dipendenti, fa sapere la società, sono al sicuro.Dopo l'evacuazione di alcuni edifici, gli agenti hanno perquisito l'area ma hanno riferito di non aver rinvenuto nessun pacco sospetto

Falso Allarme bomba alla Cnn : ANSA, - NEW YORK, 7 DIC - Strade chiuse e squadre speciali ieri sera, notte in Italia, a Manhattan, dove una telefonata anonima di un uomo con un accento del sud ha annunciato la presenza di cinque ...

Boca Juniors - Allarme bomba alla ‘Bombonera’ : stadio evacuato - tensione sempre più alta : Non c’è pace per il Boca Juniors, il club è al lavoro per preparare la finale di Coppa Libertadores contro il River Plate, match già rinviato per ben due volte a causa dell’assalto nei confronti del pullman del Boca. Intorno alle 16 argentine allarme bomba alla ‘Bombinera’ e stadio evacuato, immediato l’intervento della Polizia. Dopo i primi accertamenti la Polizia Federale e la sezione artificieri delle forze ...

River Plate Boca - evacuata la Bombonera ma l'Allarme bomba era falso : I dipendenti che hanno lavorato martedì allo stadio del Boca Juniors, e i tifosi presenti per incitare la squadra a poche ore dalla partenza per Madrid, dove si giocherà la tanto attesa finale di ...

Allarme bomba : nove stazioni ferroviarie di Mosca vengono controllate - : I cani controllano nove stazioni ferroviarie a Mosca a causa dei messaggi anonimi sui rischi di un'esplosione. "Costantemente i cani controllano nove stazioni ferroviarie della capitale: Kievsky, ...

Mosca - Allarme bomba nei centri commerciali : migliaia di persone evacuate : Diverse migliaia di persone sono state evacuate da oltre dieci centri commerciali e una stazione ferroviaria a Mosca per una serie di allarme bomba. A riferirlo è l'agenzia russa Tass che cita fonti ...

Mosca : Allarme bomba nei centri commerciali - evacuate migliaia di persone : allarme bomba in Russia. Diverse migliaia di persone sono state evacuate più di dieci centri commerciali a Mosca.Tra i centri presi di mira figurano quelli di Tsvetnoi, Atrium e Megapolis (Metropolis). Notizie diffuse precedentemente parlavano di minacce di esplosioni nel centro Kapitoly sulla Sheremetyevskaya a Mosca e nel Gorbushkin Dvor, dove sono stati fatti allontanare clienti e personale. I centri sono ora oggetto di perquisizioni ...

Trapani : la borsa dimenticata sul treno - l'Allarme bomba e il blocco dei treni trapanesi : Una borsa dimenticata da un passeggero sul treno arrivato in stazione a Trapani, e un tranquillo lunedì mattina si è trasformato nel caos più totale. Un altro passeggero, intorno alle 10:30, infatti, ...

Allarme bomba in piazza del Municipio : Allarme bomba in piazza del Municipio a Saluggia. I carabinieri stanno indagando. Visionati i filmati delle telecamere presenti nell'area. Allarme bomba E' domenica 11 novembre e come ogni giorno di ...