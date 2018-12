Air Italy | nuovi voli con destinazione Mumbai e Cagliari

Sciopero aerei 16 dicembre : possibile stop per i voli di Vueling e Air Italy : Una serie di scioperi nel settore dei trasporti ha interessato già la prima decade del mese di dicembre. Nel corso dei prossimi aggiorni, assisteremo ad altre agitazioni sindacali, tra cui spiccherà quella del comparto aereo. La data da segnare sul calendario è quella di domenica 16 dicembre 2018, quando a fermarsi sarà il personale di due compagnie di volo. Per la precisione, si asterranno dal turno di lavoro per 4 ore (11.00-15.00) i piloti di ...

Air Italy - inaugurato il Milano-Delhi : Primo volo diretto Air Italy Milano Malpensa-Delhi con Airbus A330-200. E' la quarta nuova destinazione intercontinentale della seconda compagnia aerea italiana nel 2018, dopo il lancio dei voli su ...

In rete la Summer 2019 di Air Italy sul corto e medio raggio : Air Italy ha aperto alle vendite la rete di collegamenti di corto e medio raggio programmati per la prossima stagione primavera-estate 2019. La compagnia aumenta i collegamenti diretti tra l'Italia e ...

Sciopero aerei 16/12 - dalle 11 alle 15 : disagi per i passeggeri di Air Italy e Vueling : Il calendario ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prevede una giornata di Sciopero aerei per dicembre 2018. I disagi maggiori saranno avvertiti dai passeggeri delle compagnie aeree Air Italy e Vueling. In totale, nel corso del corrente mese sono previste quattro proteste nel settore aereo. La particolarità è che si concentreranno in un'unica giornata, quella del 16 dicembre. Oltre al personale di Air Italy e Vueling ...

Trasporto aereo : ENAC approva la Carta dei Servizi di Air Dolomiti - AirItaly - Blue Panorama e Neos : Illustrare i Servizi offerti ai propri passeggeri e fornire informazioni sulla società in un'ottica di trasparenza, efficacia e qualità. E' questo l'obiettivo della Carte dei Servizi delle compagnie ...

Air Italy : 25% di sconto per volare in USA - India e Tailandia : ... uno spettacolo Il ponte più lungo del mondo è a Hong Kong © Italiaonline S.p.A. Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.à r.l. P. IVA 03970540963 Italiaonline.it Fusione Note legali ...

Air Italy nomina Valentina Quagliata responsabile sviluppo strategico network : Air Italy ha nominato Valentina Quagliata per la carica di Senior Vice President network, Planning e Strategy , con il compito di supervisionare lo sviluppo strategico del network della compagnia. La ...

Air Italy presenta il network invernale al TTG Rimini : Air Italy ha debuttato al TTG Incontri di Rimini , dopo la presentazione del marchio lo scorso febbraio e il lancio delle nuove rotte intercontinentali dal proprio hub di Milano Malpensa e dei ...

Tecnologia : partnership tra e-Novia e AirSelfie per lo sviluppo della flying camera Made in Italy : Da una parte il gruppo e-Novia con l’eccellenza del proprio know-how nell’ambito della smart mobility per veicoli leggeri e ultraleggeri, della robotica di nuova generazione e dell’Artificial Intelligence; dall’altra AirSelfie che ha innovato il mercato presentando la prima flying camera tascabile al mondo ed è diventata una delle più apprezzate tech-company italiane. Questi due protagonisti dell’industria Made in Italy, hanno ora stabilito un ...

Tre nuovi ingressi nel management Air Italy : Ancora novità nel management di Air Italy , che ha annunciato le nomine di Elisabeth Milton , Vice President Sales and Distribution, Nicola Pozzati ha assunto l'incarico di Chief Human Resources and ...