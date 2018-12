A fianco delle donne africane in Ghana contro il cancro della cervice uterina

Land Rover al fianco della Croce Rossa per contrastare gli effetti delle calamità : Dal 2013 la collaborazione fra Land Rover e Croce Rossa ha portato soccorso ad oltre un milione di persone

Confartigianato : "Le istituzioni stiano al fianco delle imprese" : La Spezia - "È ancora presto per fare un bilancio preciso dei danni causati dal maltempo nella nostra provincia, ma ci siamo già attivati per raccogliere informazioni sullo stato delle imprese del ...

Mese della prevenzione del cancro al seno - l’impegno dell’UE al fianco delle donne : le Breast Unit - un caso di eccellenza : Elisabetta, Cristiana, Monica, Rita, Flavia, Cristina, Seila, Claudia. Tante donne , ognuna con la propria storia, ma Unit e da un’esperienza comune: il cancro al seno . Una malattia che accomuna oltre 52.000 donne ogni anno: tanti infatti sono i nuovi casi in Italia. Se l’incidenza è in aumento, migliorano tuttavia le possibilità di guarigione. Le armi a disposizione sono la prevenzione e la ricerca scientifica, ma anche e soprattutto il ...

ANGI e Rotary Club Valdelsa al fianco delle istituzioni e delle eccellenze territoriali toscane per i giovani e l’innovazione : Il 05/10 a San Gimignano presso la prestigiosa Villa Ducci, l’Associazione Nazionale giovani Innovatori sarà ospite del Rotary Club Valdelsa per dialogare con rappresentanze locali e regionali su impresa, lavoro, Europa ed il ruolo della cultura nel piano dello sviluppo dell’ecosistema innovazione toscano insieme ai giovani e alla comunità europea L’Associazione Nazionale giovani Innovatori – ANGI, è la prima organizzazione nazionale no ...