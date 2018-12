20 bambini intossicati durante una festa

Reggio Emilia - incendio in un palazzo : 2 morti e 40 feriti/ Ultime notizie : molti intossicati - 2 bambini gravi - IlSussidiario.net : Reggio Emilia , incendio in un palazzo di quattro piani: 2 morti e 2 bambini feriti gravi . Ultime notizie , circa 40 persone rimaste intossicate.

Lucca - otto intossicati dal monossido di carbonio. Cinque sono bambini - uno è grave : E' accaduto in una casa di Coreglia Antelminelli, in provincia di Lucca, nella casa di una famiglia marocchina: un bambino di 12 anni è stato soccorso in codice rosse, è in condizioni molto gravi.Continua a leggere