#ZeniMax annuncia oggi di aver raggiunto un accordo con Facebook per quanto riguarda la causa legata ad #Oculus Rift -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) La lunga disputa legale traMedia ed il fondatore di Oculus Palmer Luckey è finalmente finita. Durante il 2017 Oculus è stata condannata ad un risarcimento di 500 milioni di dollari è per la violazione dell'di non divulgazione e violazione del copyright della tecnologia Oculus. Durante la scorsa estate tale sanzione è stata ridotta della metà.Come riporta VG247,ha poito in data odierna diaccettato la proposta di patteggiamento di Oculus. Ecco le parole di Robert Altman, Chairman e CEO di"Siamo molto felici che sia statoune siamo pienamente soddisfatti del risultato. Non ci piace litigare ma combatteremo con vigore qualunque violazione dei diritti d'autore da parte di terzi."Read more…