Youth League | Young Boys-Juventus 4-2 | le reti di Frederiksen e Boloca non bastano

Youth League - la Roma vince contro il Viktoria Plzen : giallorossi ai playoff : Viktoria Plzen-Roma 2-4 29' aut. Míka , R,, 34' rig. Krátký , V,, 40' Míka, V,, 41' D'Orazio, R,, 48' Riccardi, R,, 90'+2 Riccardi, R,. Missione compiuta per la Primavera della Roma, che vince in casa ...

Youth League - Napoli travolto a Liverpool. Inter - tris e speranza : ROMA - Finisce con una goleada sul groppone l'avventura del Napoli in Youth League: i ragazzi di Baronio - già eliminati - sono stati travolti 5-0 a Liverpool dai pari età inglesi e hanno chiuso il ...

Youth League : Inter - 3-0 al Psv e "spera"... Napoli - batosta coi Reds : 0-5! : Si inizia ad aspettare notizie da Barcellona già nel pomeriggio. L'Inter Primavera batte 3-0 il Psv ed ora è nella stessa situazione dei 'grandi'. Se il Tottenham non batte il Barcellona, nerazzurri ...

Youth League : Liverpool-Napoli 5-0 : Gli azzurrini erano già eliminati Una partita-passerella diventata un massacro: il Napoli Primavera esce sconfitto per 5-0 dal match di Youth League contro il Liverpool. Gli azzurrini erano già eliminati dalla Champions dei giovani prima del match contro i Reds, ma la sconfitta fa rumore, soprattutto per il risultato rotondo e senza appello. Baronio, tecnico del Napoli, decide di varare il turn over e alla fine esce malissimo dalla trasferta ...

DIRETTA LIVERPOOL NAPOLI PRIMAVERA Youth LEAGUE/ Risultato finale 5-0 - info streaming : azzurri travolti! : DIRETTA LIVERPOOL NAPOLI PRIMAVERA YOUTH LEAGUE: streaming video e tv della partita, nella sesta giornata gli azzurri chiudono l'avventura.

Youth League - poker Inter al Tottenham. Ultima giornata decisiva per la qualificazione : Espugnato "Wembley", proprio come sognano di fare i più grandi. L'Inter Primavera, in attesa di Icardi e compagni, si è imposta sul Tottenham con un 4-2 ricco di emozioni e colpi di scena. Decisive le ...

Youth League - Napoli show in rimonta : 5-3 alla Stella Rossa con super Gaetano : Fare come i più giovani, magari con qualche patema in meno. Sì, il Napoli fra qualche ora scenderà in campo al San Paolo contro la Stella Rossa. L'obiettivo, ovviamente, sono i tre punti, che ...

Youth League : Inter e Napoli - che rimonte! Vittorie pazze per sperare : Al 45' di Tottenham-Inter, i nerazzurri erano fuori dalla Youth League. Al 90', invece, si è capovolto il mondo. La squadra di Madonna ha vinto 4-2 in Inghilterra e, nell'altra sfida del girone, Psv e ...

Youth League : Gaetano show - Napoli-Stella Rossa 5-3 : Girandola di gol Succede di tutto nell’anticipo “giovanile” di Napoli-Stella Rossa. Gli azzurrini di Baronio vincono per 5-3 al termine di una partita fantastica, e sono ancora in corsa per la qualificazione. Tutto dipenderà dall’esito di Psg-Liverpool (iniziata da pochi minuti) e dai risultati incrociati dell’ultima giornata. Intanto, la primavera del Napoli conquista il suo primo successo nel gironcino di Youth ...

Napoli Primavera Stella Rossa Youth League/ Risultato live 2-2 - info streaming : pari di Saporetti! - IlSussidiario.net : Diretta Napoli Primavera Stella Rossa Youth League: streaming video e tv del match, nel quinto e penultimo turno del girone C.

