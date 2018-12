Young Boys-Juventus LIVE | traversa dei bianconeri VIDEO

Young Boys - Juventus 1-0 : cronaca diretta live - risultato in tempo reale : Dove vederla in TV e in streaming La partita sarà trasmessa sia sulle reti Sky che in chiaro su quelle Rai: in particolare su Sky Sport Football , canale 203, e Rai 1 , canale 1, . Per chi possiede ...

Young Boys-Juventus 1-0 : risultato e cronaca in diretta live : Young Boys-Juventus, Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

LIVE Young Boys-Juventus - Champions League in DIRETTA : 1-0. Svizzeri in vantaggio dal dischetto con Hoarau : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Young Boys-Juventus, ultimo impegno per i bianconeri nella prima fase della Champions League 2018-2019 di calcio. La formazione allenata da Massimiliano Allegri cerca un successo a Berna contro gli Svizzeri dello Young Boys per ipotecare la prima posizione nel gruppo H. Nelle prime cinque giornate Cristiano Ronaldo e compagni hanno raccolto 12 punti e possono accontentarsi anche di un pareggio per ...

Young Boys-Juventus - follia di Alex Sandro in area : rigore e vantaggio per gli svizzeri firmato Hoarau [VIDEO] : Il terzino brasiliano commette fallo su Ngamaleu in area di rigore, l’arbitro ci pensa e assegna agli svizzeri il penalty che Hoarau trasforma Young Boys in vantaggio a Berna, la Juventus costretta a rincorrere per colpa di un calcio di rigore trasformato da Hoarau. L’attaccante della formazione svizzera non sbaglia dal dischetto, nonostante Szczesny intuisca la traiettoria del pallone senza però toglierlo dalla porta. Un ...

Young Boys-Juventus LIVE : fase di studio del match : 9′ – La Juventus fa girare il pallone nel tentativo di trovare il varco giusto. Ancora zero occasioni da gol. 1′ – Calcio d’inizio Young Boys-Juventus LIVE – Serata decisiva in quel di Berna dove la Juventus è alla ricerca dei punti necessari alla conquista del primo posto del gruppo di appartenenza. Per ottenere la vittoria Massimiliano Allegri si affiderà ad un 4-4-2, proprio come quello dei padroni di ...

'Berna' a Berna : l'esterno riparte dallo Young Boys per riprendersi la Juve : Un po' mancavano, i suoi guizzi. Un po' mancava quell'accentrarsi, quel prendere posizione, quell'imporsi piano piano in un mondo che tutti definivano troppo grande per lui e per le sue ambizioni. Che bello, quando il prossimo tuo si ricrede. Così bello da eliminare anche i soffi di sfortuna e darti subito carica anche ...

Champions League - Young Boys-Juventus : il match di stasera in chiaro su Rai Uno : Prosegue la Champions League, questa sera tocca alla Juventus: i bianconeri giocheranno in trasferta ed affronteranno gli svizzeri dello Young Boys. Entrambe le compagini sono prime nei rispettivi campionati, quindi proprio per questo motivo sarà un impegno arduo, visto che la formazione di mister Allegri non dovrà dare per scontati gli avversari. Vincere consentirà alla Juve di classificarsi prima nel girone. Questa sfida sarà trasmessa in ...