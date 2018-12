: Xylella, trovato nuovo ceppo in Toscana - NotizieIN : Xylella, trovato nuovo ceppo in Toscana - Cyber_Feed : • Cyber News • #Xylella, trovato nuovo ceppo in Toscana - TelevideoRai101 : Xylella, trovato nuovo ceppo in Toscana -

a Monte Argentario, in provincia di Grosseto, un focolaio del batteeriofastidiosa, che attacca e fa morire per disseccamento alcune specie vegetali, come gli olivi. L'annuncio è del Mipaf, che precisa: il batterio è diverso da quello che ha colpito la Puglia ed è già statoin Francia (in Corsica e ProvenzaAlpi-Costa Azzurra) e in Spagna. Sono 41 tra alberi e arbusti le piante colpite dalla sottospecie Multiplex, che non avrebbe attaccato olivi.(Di mercoledì 12 dicembre 2018)