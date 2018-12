Vittima dell' usura | imprenditrice denuncia e manda in galera 3 persone

Abbraccio in chiesa tra figlio del rapinatore e della Vittima/ Salumiere morto a Napoli "perdono segno di Dio" : Napoli, l'Abbraccio in chiesa tra il figlio della Salumiere morto e il figlio del rapinatore: il parroco, 'quel perdono ricevuto è un segno di Dio'.

Napoli - lacrime ai funerali del commerciante morto per infarto. E il figlio della Vittima incontra figlio colpevole : «Un'ora prima di questo funerale è avvenuto un miracolo. Mentre la gente parla e le persone dicono di tutto, il figlio di Antonio, Pietro, ha incontrato il figlio del colpevole in...

Corinaldo - il marito della Vittima : “Mia figlia urlava ‘mamma è giù’” : Corinaldo, il marito della vittima: “Mia figlia urlava ‘mamma è giù’” Il marito di Eleonora Girolimini, la 39enne morta alla “Lanterna Azzurra” insieme a 5 ragazzi tra i 14 e i 16 anni, ha raccontato: “Ho visto mia moglie a terra, hanno provato a rianimarla ma aveva le labbra fredde. Il locale era ...

Eleonora - la donna Vittima della tragedia di Ancona - lascia 4 figli. La sua bimba di 11 anni si è salvata : lascia 4 figli, tra cui la ragazza undicenne che aveva accompagnato alla Lanterna di Corinaldo e che si è salvata, Eleonora Girolimini, una delle 6 vittime della tragedia avvenuta in occasione del concerto di Sfera Ebbasta. Figlia di un noto ristoratore della città e piuttosto conosciuta a Senigallia dove vive la famiglia. Il padre gestisce infatti un locale, noto soprattutto negli anni '80 sul lungomare.Mentre gli inquirenti ...

Salaria - identificata la seconda Vittima : è Andrea Maggi - l'uomo dell'appello a Chi l'Ha Visto : Manca ancora l'ufficialità, attraverso l'esame del dna che è in corso, ma i carabinieri di Rieti hanno identificato la seconda vittima dell'esplosione avvenuta nel primo...

La chiamata a Chi l'ha visto e la presunta Vittima dell'incendio sulla Salaria."Non abbiamo notizie di Andrea" : "Non abbiamo più notizie di Andrea, ha una Opel Corsa nera vecchio modello". Nella puntata di "Chi l'ha visto?", andata in onda questa sera su Rai3, una donna di nome Barbara ha chiamato per denunciare la scomparsa di un suo familiare, di nome Andrea, che presumibilmente poteva trovarsi nella zona di Borgo Quinzio (Rieti) dove nel primo pomeriggio di ieri è avvenuta l'esplosione che ha interessato un'area di servizio dell'Ip ...

Giovanni Maiolo - direttore dello Sprar di Gioiosa Ionica : "Surawa non è Vittima del dl sicurezza. Stava solo organizzando il suo futuro" : "La notizia l'ho saputa da un giornalista, che mi ha chiamato ieri mattina. Per quanto riguarda la famiglia, se vorrà il rimpatrio della salma noi come Recosol saremo disponibili a sostenere totalmente le spese del rimpatrio. Visto che non possiamo fare null'altro, cerchiamo almeno di sostenere la famiglia". Giovanni Maiolo è il rappresentante della Rete dei Comuni Solidali (ReCoSol) che dirige lo Sprar di Gioiosa Ionica, e mastica ...

Gilet gialli - un morto al blocco stradale di Arles | E' la terza Vittima dall'inizio delle proteste : Un automobilista è rimasto ucciso ad Arles, nel sud della Francia, in un tamponamento provocato da un blocco stradale dei Gilet gialli su una strada provinciale

Incidente Michele Bravi - parla il fratello della Vittima : "Non ha trovato 5 minuti per chiamarci" : La settimana scorsa Michele Bravi è rimasto coinvolto in un Incidente mortale a Milano: nello schianto è deceduta una donna di 60 anni.L'impatto mortale è avvenuto in zona San Siro. Michele Bravi stava guidando la sua Bmw in car sharing mentre la vittima era su una Kawasaki di grossa cilindrata. La prima ricostruzione parlava di un'inversione a "U" da parte del cantante. Questa tesi, però, è stata smentita dalla difesa che sostiene che l'auto ...

Michele Bravi e l’incidente : il fratello della Vittima racconta quello che è successo… : A distanza di una settimana dal terribile incidente causato da Michele Bravi, ieri ha parlato per la prima volta un familiare della vittima. Il fratello della donna, Enzo Colia, ha rilasciato un’intervista a Libero, nella... L'articolo Michele Bravi e l’incidente: il fratello della vittima racconta quello che è successo… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Incidente Michele Bravi - parla il fratello della Vittima : “Ha distrutto ben più di una famiglia e non ci ha fatto neanche una chiamata” : Rompe il silenzio la famiglia di Rosanna Colia, la donna morta giovedì 22 novembre in seguito a un Incidente stradale che ha coinvolto anche il cantante Michele Bravi, descritto nelle ultime ore come “dilaniato dal dolore” perché “questo avvenimento ha sconvolto le vite di tutti coloro che erano legati alla persona che non c’è più e a me”. “Noi possiamo capire come stia lui in questo momento, è normale – si è sfogato con “Libero” il ...

Messico - arbitro Vittima di razzismo inizia lo sciopero della fame : “Inizio lo sciopero della fame finché non verranno riconosciuti i miei diritti“. Lo ha annunciato l’arbitro messicano Adalid Maganda che si e’ piazzato davanti la sede della Federcalcio del Messico e che protesta contro presunti episodi di razzismo di cui sarebbe stato vittima, proprio da parte delle istituzioni calcistiche, in particolare da Arturo Brizio, presidente della commissione arbitri. “Non sono qui a ...