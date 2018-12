Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 17 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 ROSA GALATI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio DISAGI SULLA SALARIA DOVE PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA L’AEROPORTO Roma URBE E IL RACCORDO IN USCITA DA Roma. SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E RomaNINA, PROSEGUENDO PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA TOR BELLA MONACA E PRENESTINA. IN CARREGGIATA INTERNA SI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 ROSA GALATI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio DISAGI SULLA SALARIA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA VIA DEI PRATI FISCALI E IL RACCORDO IN USCITA DA Roma. SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA E TUSCOLANA, PROSEGUENDO TRA TOR BELLA MONACA E RUSTICA. MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E LA Roma TERAMO. SI PROCEDE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CIRCOLazioNE REGOLARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E RomaNINA SUL TRATTO URBANO DELLA Roma TERAMO, CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E IN DIREZIONE CENTRO TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST SULLA Roma FIUMICINO RALLENTAMENTI IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA RISOLTI GLI INCIDENTEI AVVENUTI IN PRECEDENZA CODE RESIDUE TRA FLAMINIA E CASTEL GIUBILEO ,MENTRE ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA E’ STATA RIPRISTINATA LA CIRCOLazioNE SU 3 CORSIE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA LA PONTINA E LA RomaNINA SULLA Roma FIUMICINO ALL’ALTEZZA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA DUE INCIDENTI CREANO FORTI DISAGI TRA CASSIA VEIENTANA E CASTEL GIUBILEO E TRA TORRE ANGELA E RomaNINA,IN QUESTO CASO NEL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU DUE CORSIE RIMANENDO IN INTERNA CODE TRA LA LAURENTINA E LA Roma FIUMICINO IN ESTERNA CODE E RALLENTAMENTI TRA LA Roma ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 09 : 45 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 9.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA TIBURTINA, TRA TORRE ANGELA E LA TUSCOLANA CODE PER INCIDENTE PRESTARE ATTENZIONE NEL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU UNA SOLA CORSIA CODE PER TRAFFICO TRA LA VIA APPIA E LA Roma FIUMICINO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E PISANA, CI SI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 09 : 15 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 9.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA TIBURTINA, TRA TORRE ANGELA E LA TUSCOLANA CODE PER INCIDENTE PRESTARE ATTENZIONE NEL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU UNA SOLA CORSIA E’ DI NUOVO IL TRAFFICO A CREARE CODE E RALLENTAMENTI TRA LA VIA APPIA E LA Roma FIUMICINO IN ESTERNA CODE A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 08 : 45 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 8.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA TIBURTINA, TRA LA CASILINA E LA TUSCOLANA CODE PER INCIDENTE PRESTARE ATTENZIONE NEL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU UNA SOLA CORSIA E’ DI NUOVO IL TRAFFICO A CREARE CODE E RALLENTAMENTI TRA LA VIA APPIA E LA Roma FIUMICINO IN ESTERNA CODE A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 08 : 15 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 8.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA NOMENTANA, TRA CASILINA E ARDEATINA, CODE E RALLENTAMENTI TRA LAURENTINTA E LA Roma FIUMICINO; IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA BOCCEA E PISANA, ALL’ALTEZZA DELLA Roma FIUMICINO E DELLA RomaNINA E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA SULLA Roma ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 7.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO, SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA, CODE E RALLENTAMENTI TRA VIA OSTIENSE E LA Roma FIUMICINO; IN ESTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA TRIONFALE E TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2018 ore 20 : 30 : VIABILITA’ DELL’11 DICEMBRE 2018 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRRADE DEL TERRITORIO; ANCORA QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E CASSIA VEIENTANA. SULLA Roma FIUMICINO, PER LAVORI CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, CI SONO CODE TRA LA COLOMBO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2018 ore 19 : 45 : VIABILITA’ DELL’11 DICEMBRE 2018 ORE 19:35 GIANMARCO TULLI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE PROVOCACODE TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA. IN ESTERNA QUALCHE RALLENTAMENTO TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO TRA IL RACCORDO E VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2018 ore 19 : 15 : VIABILITA’ DELL’11 DICEMBRE 2018 ORE 19:05 GIANMARCO TULLI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO ANCORA INTENSO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA ESTERNA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA PONTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA QUALCHE RALLENTAMENTO TRA FLAMINIA E SALARIA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E APPIA E ANCORA TRA LAURENTINA E Roma ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2018 ore 18 : 45 : VIABILITA’ DELL’11 DICEMBRE 2018 ORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO ANCORA INTENSO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA ESTERNA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA QUALCHE RALLENTAMENTO TRA FLAMINIA E SALARIA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E APPIA E ANCORA TRA LAURENTINA E ...