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Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 16 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 16 | 30 VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 ROSA GALATI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 16:30 (Di mercoledì 12 dicembre 2018) VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 ROSA GALATI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio DISAGI SULLA SALARIA DOVE PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA L’AEROPORTO Roma URBE E IL RACCORDO IN USCITA DA Roma. SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E RomaNINA, PROSEGUENDO PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA TOR BELLA MONACA E PRENESTINA. IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA, PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E LA Roma TERAMO. SI PROCEDE A RILENTO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA. SULLA VIA FLAMINIA CODE TRA RIANO E CASTELNUOVO DI PORTO DIREZIONE NORD SULLA NETTUNENSE SI RALLENTA IN PROSSIMITA’ DI FONTANA DI PAPA, PAVONA E FRATTOCCHIE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. CODE ANCHE SU VIA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E TOR DE CENCI NEI DUE SENSI DI MARCIA. DA ROSA GALATI ...
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