Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 09 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 09 : 15 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 9.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA TIBURTINA, TRA TORRE ANGELA E LA TUSCOLANA CODE PER INCIDENTE PRESTARE ATTENZIONE NEL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU UNA SOLA CORSIA E’ DI NUOVO IL TRAFFICO A CREARE CODE E RALLENTAMENTI TRA LA VIA APPIA E LA Roma FIUMICINO IN ESTERNA CODE A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 08 : 45 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 8.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA TIBURTINA, TRA LA CASILINA E LA TUSCOLANA CODE PER INCIDENTE PRESTARE ATTENZIONE NEL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU UNA SOLA CORSIA E’ DI NUOVO IL TRAFFICO A CREARE CODE E RALLENTAMENTI TRA LA VIA APPIA E LA Roma FIUMICINO IN ESTERNA CODE A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 08 : 15 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 8.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA NOMENTANA, TRA CASILINA E ARDEATINA, CODE E RALLENTAMENTI TRA LAURENTINTA E LA Roma FIUMICINO; IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA BOCCEA E PISANA, ALL’ALTEZZA DELLA Roma FIUMICINO E DELLA RomaNINA E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA SULLA Roma ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 DICEMBRE 2018 ORE 7.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO, SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA, CODE E RALLENTAMENTI TRA VIA OSTIENSE E LA Roma FIUMICINO; IN ESTERNA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA TRIONFALE E TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2018 ore 20 : 30 : VIABILITA’ DELL’11 DICEMBRE 2018 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRRADE DEL TERRITORIO; ANCORA QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA E CASSIA VEIENTANA. SULLA Roma FIUMICINO, PER LAVORI CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, CI SONO CODE TRA LA COLOMBO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2018 ore 19 : 45 : VIABILITA’ DELL’11 DICEMBRE 2018 ORE 19:35 GIANMARCO TULLI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE PROVOCACODE TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA. IN ESTERNA QUALCHE RALLENTAMENTO TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO TRA IL RACCORDO E VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2018 ore 19 : 15 : VIABILITA’ DELL’11 DICEMBRE 2018 ORE 19:05 GIANMARCO TULLI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO ANCORA INTENSO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA ESTERNA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA PONTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA QUALCHE RALLENTAMENTO TRA FLAMINIA E SALARIA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E APPIA E ANCORA TRA LAURENTINA E Roma ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2018 ore 18 : 45 : VIABILITA’ DELL’11 DICEMBRE 2018 ORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO ANCORA INTENSO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA ESTERNA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. IN INTERNA QUALCHE RALLENTAMENTO TRA FLAMINIA E SALARIA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E APPIA E ANCORA TRA LAURENTINA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2018 ore 18 : 15 : VIABILITA’ DELL’11 DICEMBRE 2018 ORE 18:05 GIANMARCO TULLI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO, CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA. IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E ANCORA TRA LAURENTINA E Roma FIUMICINO. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E IL RACCORDO IN ENTRAMBI I ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2018 ore 17 : 45 : VIABILITA’ DELL’11 DICEMBRE 2018 ORE 17:35 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO, CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA. IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E APPIA E ANCORA TRA LAURENTINA E VIA DEL MARE. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E IL RACCORDO IN ENTRAMBI I SENSI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2018 ore 17 : 15 : VIABILITA’ DELL’11 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E L’APPIA. IN INTERNA CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E PROSEGUENDO CI SONO CODE TRA CASILINA E TUSCOLANA PER LE DIFFICOLTA DI IMMISSIONE SULLA STESSA DOVE E’ SEGNALATO UN INCIDENTE IN DIREZIONE DEL CENTRO. SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITA’ DELL’11 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E L’APPIA. IN INTERNA CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E PROSEGUENDO CI SONO CODE TRA CASILINA E TUSCOLANA PER LE DIFFICOLTA DI IMMISSIONE SULLA STESSA DOVE E’ SEGNALATO UN INCIDENTE IN DIREZIONE DEL CENTRO. SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITA’ DELL’11 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E L’APPIA. IN INTERNA CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E PROSEGUENDO CI SONO CODE TRA CASILINA E TUSCOLANA PER LE DIFFICOLTA DI IMMISSIONE SULLA STESSA DOVE E’ SEGNALATO UN INCIDENTE IN DIREZIONE DEL CENTRO. SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITA’ DELL’11 DICEMBRE 2018 ORE 12:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; QUALCHE PROBLEMA SULLA SALARIA, DOVE PER UN INCIDENTE TROVIAMO CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO NELLE DUE DIREZIONI. SULLA PONTINA, PER LAVORI, SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA VERSO Roma. TRAFFICATA LA NETTUNENSE, CODE ALL’ALTEZZA DI PAVONA NEI DUE SENSI DI MARCIA. PER IL TRASPORTO PUBBLICO ...