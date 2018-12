Vela – America’s Cup | svelato il quinto sfidante della 36ª edizione | sarà “Stars &

Vela - America’s Cup 2021 : arriva la sfida da Malta! Il team principal di Altus è italiano : Il quarto sfidante per la Coppa America di Vela del 2021 arriva, per la prima volta nella storia della competizione, da Malta: Altus, questo il nome dell’imbarcazione che rappresenterà appunto il Royal Malta Yacht Club, ha però un team principal italiano. Si tratta di Pasquale Cataldi, fondatore dell’omonima azienda: lo scrive La Gazzetta dello Sport. Il Royal Yacht Squadron, circolo velico di team New Zealand, detentore ...

Vela – America’s Cup : la 36ª edizione ha una new entry - in gara anche Malta Altus Challenge : America’s Cup: Malta Altus Challenge new entry della 36ª edizione Il Defender ed il Royal New Zealand Yacht Squadron hanno completato i controlli richiesti e accettato il Royal Malta Yacht Club Challenge per la 36a edizione dell’America’s Cup. Il Malta Altus Challenge diventa il quarto Challenger per l’America’s Cup del 2021, insieme al Challenger of Record, Luna Rossa (Ita), American Magic (Usa) e Ineos Team ...

Vela - America’s Cup 2021 : presentata la Prada Cup. Luna Rossa sogna in grande : Ieri sera a Montecarlo è stata presentata la Prada Cup di Vela: nel Principato di Monaco ha visto la luce la competizione che farà da selezione per lo sfidante per la prossima America’s Cup, in programma ad Auckland in Nuova Zelanda, nel 2021, e che sostituirà la Louis Vuitton Cup. La bella notizia per l’Italia risiede anche nella scelta di Cagliari quale sede di tappa delle America’s Cup World Series. Tra meno di un anno ...