Valanga a Livigno | giovane si salva grazie allo zaino galleggiante

Valanga a Livigno : recuperata persona travolta dalla neve : Una Valanga si è staccata oggi a Livigno (Sondrio): una persona è stata travolta. Sarebbe stata ricoverata in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. I soccorritori stanno procedendo alla bonifica dell'area interessata.