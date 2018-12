ilfattoquotidiano

: Va al party in costume vestito da ambulante: calciatore del Dundee accusato di razzismo - erregi69 : Va al party in costume vestito da ambulante: calciatore del Dundee accusato di razzismo - Cascavel47 : Va al party in costume vestito da ambulante: calciatore del Dundee accusato di razzismo - TutteLeNotizie : Va al party in costume vestito da ambulante: calciatore del Dundee accusato di razzismo -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Viso e braccia dipinti di nero, lo sguardo stralunato, un cappello/ombrellino per proteggersi da sole e pioggia, e due tavole di cartone tra le braccia con appese collanine, occhiali da sole e la scritta “più economici delle patatine, paghi 1 e prendi 5”. Si ècosì ilscozzese Jamie Robson che ha deciso di travestirsi da venditoreper una festa in maschera. E per completare il look, aveva indossato anche un gilet giallo, in riferimento al movimento di protesta francese. Il tutto, ovviamente, è stato documentato sui social e non è sfuggito al club in cui gioca,United.“Abbiamo intenzione di trattare la vicenda internamente “, ha fatto sapere l’allenatore della squadra, Robbie Neilson. “La reputazione e i nostri standard di comportamento devono essere mantenuti al più alto livello – ha aggiunto -. Siamo una ...