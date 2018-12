Usa, amico Trump collabora con procura

: I guardiani della verità. La prestigiosa rivista @TIME dedica ai giornalisti le Persone dell'anno del 2018 Onora il… - rulajebreal : I guardiani della verità. La prestigiosa rivista @TIME dedica ai giornalisti le Persone dell'anno del 2018 Onora il… - gimanzi : @sempregeneroso Perché lo stato non vuole o no sa essere amico dei cittadini Li usa fino a che può,li manda in pen… - rumba15342942 : RT @rulajebreal: I guardiani della verità. La prestigiosa rivista @TIME dedica ai giornalisti le Persone dell'anno del 2018 Onora il mio am… -

Ladi New York ha concesso l'im munità a David Pecker, l'editore (di Donald) del National Enquirer, per i suoi sforzi di occultare durante la campagna presidenziale la presunta relazione extraconiugale del tycoon con una ex coniglietta di Playboy, Karen McDougal. L'accordo è stato reso noto dopo la condanna a 3 anni di Michael Cohen, dichiaratosi colpevole anche in questa vicenda, per aver pagato su ordine di150 mila dollari all'editore perché acquistasse e seppellisse la storia(Di mercoledì 12 dicembre 2018)