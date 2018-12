Una nuova forma di vita sotterranea

Inter - Handanovic : 'La Champions è andata - l'Europa League sarà Una nuova opportunità' : Samir Handanovic il giorno dopo l'elimiazione dalla Champions League. Il portiere dell'Inter, a margine dell'evento dedicato al libro 100 Storie Nerzzurre , ha detto: "Oggi è un giorno nuovo e ...

Nuova Zelanda - tre orche nuotano con Una donna. VIDEO - : L'episodio si è verificato a largo della spiaggia di Hahei, sulla costa nord-orientale del Paese, ed è stato ripreso con un drone da un turista australiano

Ecotassa sulle auto : c'è Una nuova proposta (e un "rifiuto" che fa rumore) : Continua a far discutere la nuova tassa sulle auto inquinanti basata sul meccanismo del bonus-malus. Proposto al governo un...

BCE verso Una nuova fase : cosa aspettarsi dal meeting di domani? : Dall'altra è opinione condivisa da molti che la BCE confermi la sospensione del piano di quantitative easing a fine 2018, come già indicato in precedenza, malgrado la debolezza dell'economia europea. ...

Partigiani verdi - per l’ambiente serve Una nuova Resistenza (prima che sia troppo tardi) : C’è un momento in cui per molti di noi “suona la campana”. Questo me lo diceva sempre mio padre, partigiano decorato, che alla domanda “Quando hai deciso di diventare un partigiano?” mi rispondeva che arriva per tutti un momento in cui suona la campana. Era un grande estimatore di Ernest Hemingway, naturalmente, e mi ha lasciato in eredità un particolare spirito fondato sulla Resistenza, sui grandi romanzi di Hemingway come Il vecchio e il mare ...

La nuova frontiera dell'economia circolare : dalla plastica riciclata Una casa per gli sfollati : Dal Regno Unito un innovativo sistema realizza pannelli con la plastica raccolta nei mari e nei fiumi e l'impiega in edilizia. Riutilizzabili e a basso costo È leggero, costa poco ed è facilmente ...

Una nuova versione di Switch è possibile? La risposta di Reggie Fils-Aimé : Un New Nintendo Switch della situazione è possibile? Negli scorsi mesi il Digital Foundry si era concentrato su questa possibilità ed erano anche spuntati diversi rumor piuttosto interessanti. Oggi però è il momento di riportare le parole di una figura chiave della grande N, il presidente di Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé.Come riportato da Nintendo Life, il buon Reggie ha risposto a una domanda proprio su una possibile revisione hardware ...

Crocerossine in rivolta contro il presidente : ‘Ignorati nostri nomi per nuova ispettrice’. Ministre irritate : nessUna nomina : Al termine dell’incontro, l’irritazione delle due Ministre è palese. Hanno perso due ore di tempo per nulla, raccontano i relativi staff. I nuovi nomi proposti dal presidente della Croce rossa italiana si sono rivelati “inutili” perché “due candidate hanno più di 80 anni e una sola su quattro si è poi detta disponibile”. Quelli indicati dalle stesse volontarie, per contro, “non sono mai arrivati alla ...

De Andrè canta De Andrè - si aggiunge Una nuova data al tour Storia di un impiegato : 'Storia di un impiegato' è l'imperdibile tour di Cristiano De Andrè , ispirato al celebre concept album di Faber, che torna così a smuovere le coscienze a 50 anni dalle rivolte sociali del 1968. Una ...

The Outer Worlds - ecco Una nuova galleria di screenshot : Oggi, invece, vi mostriamo una nuova serie di screenshot recentemente pubblicati da Obsidian Entertainment , che ci mostrano nuovamente il mondo di gioco che potremo esplorare a partire dal ...

Rally - Mitsubishi Eclipse Cross : Una nuova protagonista alla Dakar 2019 [FOTO] : Cristina Gutierrez e Pablo Huete affronteranno un’edizione che promette di essere ardua almeno quanto le precedenti Nonostante i team di lavoro di Mitsubishi Motors non siano più coinvolti nel motorsport, la gloria e la reputazione portati dalle 12 vittorie nella Dakar e dai 5 titoli WRC (tra gli altri) continuano a non far passare inosservato il Brand giapponese nel mondo sportivo. A questo proposito i Distributori locali hanno sempre ...

Lancia Ypsilon : Una nuova generazione salverà la Casa di Chivasso? [FOTO] : Fonti autorevoli parlano della concreta possibilità di realizzare una degna erede dell’attuale Lancia Ypsilon Per questioni economiche e di opportunità, il Gruppo FCA ha deciso di investire sul rilancio di Alfa Romeo lasciando scivolare nell’oblio un nobile marchio come Lancia che attualmente può contare un unico modello nella propria gamma, ovvero la Lancia Ypsilon. Nonostante le buone vendite del modello – non più di giovane età, ...

Xiaomi MIJIA Bedside Lamp 2 è Una nuova lampada da comodino intelligente : Si chiama Xiaomi MIJIA Bedside Lamp 2 ed è una nuova Lampada da comodino intelligente. Scopriamo insieme le sue feature principali L'articolo Xiaomi MIJIA Bedside Lamp 2 è una nuova Lampada da comodino intelligente proviene da TuttoAndroid.

Google anticiperà di 4 mesi la chiusura di Google+ - dopo la scoperta di Una nuova falla di sicurezza : Google ha annunciato che chiuderà il suo social network Google+ con quattro mesi di anticipo, rispetto a quanto deciso qualche settimana fa, in seguito alla scoperta di una nuova falla di sicurezza al suo interno. Il sistema sarà disattivato per