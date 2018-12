Una frase di Salvini su "Hezbollah terroristi" ha messo in imbarazzo il governo : Un tweet delle 16:36, ora di Israele, al termine della visita di Matteo Salvini, scortato dall'esercito israeliano, alle postazioni dell'operazione 'Scudo Nord' che Tsahal sta conducendo contro i tunnel al confine tra Libano e lo Stato ebraico. Pochi minuti prima di salire sull'elicottero che lo porterà a Gerusalemme, Salvini usa i social per indicare Hezbollah, il movimento e partito sciita libanese, come ...

Domenica In - Enrico Brignano gela Mara Venier con Una frase : cita Barbara d'Urso - lei esplode : Ieri 9 dicembre a Domenica In Enrico Brignano ha fatto un'altra battuta su Barbara d'Urso . Mara Venier si è trovata, per la seconda volta a distanza di poco tempo, alle prese con un riferimento alla ...

Gemma Galgani infuriata! Attaccata per Una frase che ha scritto sul suo lavoro in teatro. Leggi cosa è accaduto : Uomini e Donne, Gemma Galgani Attaccata per una frase sul suo lavoro Il lavoro di Gemma Galgani è stato preso più volte di mira non solo da Tina Cipollari, ma anche dai suoi detrattori... L'articolo Gemma Galgani infuriata! Attaccata per una frase che ha scritto sul suo lavoro in teatro. Leggi cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Monza : le reti sul ponte chiuso "bacheca" per Una frase di papa Francesco : Le reti alte un paio di metri posizionate a Monza per evitare che la gente passi sul ponte di via Colombo, considerato pericoloso e poco sicuro, sono diventate il sostegno di una striscione con una ...

Madonna riaccende la faida contro Lady Gaga : l’accusa è di averle rubato Una frase : Oh oh The post Madonna riaccende la faida contro Lady Gaga: l’accusa è di averle rubato una frase appeared first on News Mtv Italia.

Che tempo che fa - Luciana Littizzetto umilia Fabio Fazio e la leghista con Una sola frase : 'È come se...' : Uno schiaffo alla Lega e, per farla pari, una umiliazione per Fabio Fazio . A Che tempo che fa il consueto monologo satirico di Luciana Littizzetto si colora delle consuete venature eccessive. La ...

Morire per un bacio : non è Una frase da innamorato - ma quanto stava per accadere ad un ragazzo dopo aver baciato la fidanzata : Un bacio quasi fatale. E’ quanto accaduto a un 22enne britannico, Oli Weatherall, allergico alla frutta secca, e soprattutto ad arachidi e burro di arachidi. Una forte allergia a causa della quale ha rischiato diverse volte il soffocamento per shock anafilattico. Oli, dunque, sapeva di dover stare attento a cosa mangiare, ma non immaginava di dover stare anche attento a chi baciare, e quando. La sua ragazza, infatti, aveva da poco mangiato ...

Silvia Toffanin rimprovera Cecchi Paone per Una frase contro Maria Monsè - : Successivamente ha anche aggiunto di aver combattuto in passato al fianco del professor Veronesi e di Emma Bonino per permettere alle donne di poter avere figli anche attraverso la scienza. Una ...

Silvia Toffanin rimprovera Cecchi Paone per Una frase contro Maria Monsè : Alessandro Cecchi Paone alla Toffanin: “Sulla Monsè sono stato equivocato” Poco fa nello studio di Verissimo da Silvia Toffanin è entrato l’ultimo eliminato dal Grande Fratello Vip, Alessandro Cecchi Paone. Inutile negarlo, quest’ultimo ha fatto molto parlare nelle settimane passate nella casa più spiata dagli italiani per aver litigato molto con gli altri inquilini vip, tra i quali Maria Monsè. E oggi Silvia Toffanin a ...

Vieni da me - Giuliana De Sio svela la verità sulla frase su Gabriel Garko : 'Era Una battuta' : Giuliana De Sio ha provato a chiarire a Vieni da me con Caterina Balivo su Rai2 quella strana frase su Gabriel Garko che aveva fatto discutere i fan. Dopo aver lavorato con l'attore, la De Sio aveva ...

“Essere diversi non è un difetto - è Una virtù”. L’ultima frase di Elisabetta - uccisa dal male : Elisabetta aveva compiuto 14 anni lo scorso 28 luglio. Viveva con mamma Sabrina, papà Fabio e un fratello più grande, Enrico, ad Albignasego. Ora tutti la piangono: "Era un furetto, sempre in movimento. Ci ha lasciato un grande insegnamento: se un giorno è buono, bisogna viverlo e approfittarne in pieno” dice di lei il padre.Continua a leggere

Una frase su ebrei e nazisti imbarazza Casalino : “Recitavo un ruolo”. Il prof : “Glielo chiesi io” : Dopo il messaggio audio contro «i pezzi di m… del ministero dell’Economia», spunta un video choc di Rocco Casalino, portavoce del premier Giuseppe Conte. Che confessa il suo fastidio per ragazzi down, vecchi e bambini e spiega che «non possiamo semplificare la seconda Guerra mondiale con Hitler=Male e ebrei=Poveretti, ma dobbiamo comprendere la com...

Sossio Aruta - bufera per Una frase contro Ursula : 'Devi stare zitta' : Volano ancora scintille al Trono Over di Uomini e Donne. Protagonisti questa volta Sossio Aruta e Ursula Bennardo . Verso la fine della puntata i due hanno avuto un violento scontro verbale e mentre ...

Trucco al GF Vip 3 : “Abbiamo Una coppia da salvare” - la frase sospetta di Jane : Trucco al GF Vip 3? Se lo stanno chiedendo in tanti in questa notte di televoti fra il 5 ed il 6 novembre. Prima che i concorrenti vengano informati che potranno salvare due concorrenti previsti per le nomination, Jane Alexander avvisa Stefano Sala, Benedetta Mazza e Martina Hamdy che non tutto è ancora perduto. “Abbiamo una coppia da salvare”, dice l’attrice. Ed è lecito quindi chiederselo: svista o complotto?-- I concorrenti rimasti al di ...