Un famoso attore argentino è stato accusato di avere stuprato una collega minorenne

Eleonora Giorgi in imbarazzo per un famoso attore : “Mi ha spiazzata” : Eleonora Giorgi dopo il GF Vip: rivelazione choc su un famoso attore Eleonora Giorgi si è raccontata questa mattina dopo la diretta di ieri del Grande Fratello Vip 3 svelando retroscena piccanti al programma radiofonico Un giorno da pecora. Eleonora Giorgi ha dichiarato che all’apice del suo successo era stata una delle attrici più amate in Italia e il suo nome era diventato famoso anche all’estero. Tra i tanti flirt che aveva ...

E' morto Ennio Fantastichini : il famoso attore aveva 63 anni : Oggi è morto l'attore Ennio Fantastichini. aveva 63 anni ed è deceduto per una leucemia al Policlinico di Napoli dove era ricoverato da 1 giorni

Il figlio di Will Smith esce allo scoperto e conferma ancora una volta di essere omosessuale e di avere un fidanzato a tutti gli effetti. Qualche settimana fa, le dichiarazioni di Jaden Smith...

Chi è il fidanzato di Emma Marrone? gossip su un famoso attore Emma Marrone si è fidanzata o è ancora single? Recentemente i fan si sono domandati se nel suo cuore ci sia un altro uomo. Dopo alcune storie importanti – che però non sono finite come avrebbe voluto -, la cantante si merita di […]

Grande Fratello Vip - Ivan Cattaneo parla del fidanzato : “E’ un attore famoso” : Ivan Cattaneo torna a parlare del fidanzato al GF Vip Ivan Cattaneo, in questo primo mese passato nella casa più spiata dagli italiani, non è certo passato inosservato. Difatti il popolare cantante non si è mai nascosto dietro ad un dito, volendo sempre dire la sua opinione su tutto, in barba alle conseguenze. Motivo per cui è finito spesso e volentieri in nomination. E anche questa settimana dovrà vedersela con Elia Fongaro e Martina Hamdy. ...