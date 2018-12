Ue | italiani critici | per il 58% l' Italia è trattata peggio degli altri paesi

Sondaggio Swg : Lega supera di 6 punti il M5S - italiani critici verso manovra : Nuovo Sondaggio politico di Swg diffuso dal tg La7 il 10 dicembre: ancora una volta la Lega saldamente sopra il Movimento 5 Stelle con il 32 per cento, mentre i pentastellati si fermano al 26,2 per cento, a seguire tutti gli altri partiti. La fiducia al governo è ancora alta ma gli italiani sono più critici verso la nuova manovra economica e dopo la bocciatura da parte dell' UE sperano in una mediazione. La Lega si conferma primo partito, scende ...