Turchia | leader nazionalista Bahceli | chi tenterà di emulare ' gilet gialli' pagherà caro

Volley - italiani all’estero : Antonov fatica - Baranowicz dirige in Turchia - Sabbi leader in Cina - Guidetti Campione del Mondo : Tanti italiani giocano o allenano all’estero, la colonia azzurra sparsa in giro per il Mondo è molto nutrita. Vediamo nel dettaglio come si sono comportati i nostri connazionali nell’ultimo weekend. GIOCATORI (campionati di prima fascia): Oleg Antonov fatica a ingranare con la casacca dell’Ural Ufa in Russia, solo 3 punti nel match perso per 3-1 contro la Dinamo LO e terzultimo posto in classifica con appena cinque punti ...