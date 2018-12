Traffico Roma del 12-12-2018 ore 18 | 00

Traffico Roma del 12-12-2018 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI ANCORA DISAGI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE DA VIA TRIONFALE A CASTEL GIUBILEO DIREZIONE DELLA Roma FIRENZE PROSEGUENDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI DA NOMENTANA A PRENESTINA Traffico INTENSO E CODE ANCHE IN DIREZIONE ESTERNA TRA LE ...

Traffico Roma del 12-12-2018 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 13.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA CITTADINA DOPO UNA MATTINATA CARATTERIZZATA DA NOTEVOLI DISAGI. SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’USCITA TOR BELLA MONACA PRENESTINA E IL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA. RESTANO INCOLONNAMENTI SUL ...

Traffico Roma del 12-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 9.50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI È UNA MATTINATA DIFFICILE QUELLA DI OGGI PER MOLTI AUTOMOBILISTI IN TRANSITO SUL RACCORDO ANULARE, SOPRATTUTTO NEL QUADRANTE SUD. MA PARTIAMO DALLA ZONA NORD PER SEGNALARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA PER UN INCIDENTE TRA LE USCITE CASSIA FLAMINIA E CASTEL GIUBILEO. CAUSA DI UN ALTRO ...

Traffico Roma del 12-12-2018 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2018 ORE 7.50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALL’USCITA ARDEATINA E SUCCESSIVAMENTE DALLA VIA LAURENTINA SINO AL BIVIO PER LA Roma FIUMICINO. IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA, QUINDI TRA SALARIA, FLAMINIA E CASSIA. ALTRE ...