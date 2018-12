Torna in libertà il 17enne che avrebbe spruzzato lo spray urticante nella discoteca di

Corinaldo - il 17enne fermato per la strage in discoteca Torna in libertà : Il ragazzo di 17 anni, tra gli 8 indagati per la strage nella discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo, costata la vita a 6 persone, è comparso oggi davanti al gip del Tribunale minorile di Ancona che ha convalidato l'arresto, ma ha rimesso in libertà l'adolescente perché non c'erano i presupposti per la custodia cautelare.Continua a leggere

Tragedia discoteca Corinaldo - Torna in libertà il 17enne sospettato di aver provocato la calca : ANCONA - torna in libertà il diciassettenne arrestato per la Tragedia avvenuta nella discoteca di Corinaldo , dove hanno perso la vita sei persone. Lo ha disposto il gip del tribunale di Ancona che ha ...

Scu - Torna in libertà D'Amato : decorrenza termini di custodia : SAN DONACI - decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare per Daniele D'Amato, 40 anni, alias Cacanachi, ritenuto affiliato alla Scu e impegnato nel traffico di droga, ricostruito nell'...

Asia Bibi Torna in libertà - scarcerata dalla polizia in Pakistan : La donna pachistana di fede cristiana, accusata di blasfemia nel suo paese e condannata a morte prima di essere scagionata dalla Corte Suprema, è stata scarcerata nelle scorse ore. Asia Bibi è stata trasferita in una località segreta della capitale Islamabad per tutelarne la sicurezza dopo le minacce di morte da parte degli integralisti islamici.Continua a leggere

Dancing Queen - Torna in Italia We will rocky you - musical sulla libertà : MILANO - Sta per tornare in Italia uno dei musical più famosi al mondo. Dodici anni consecutivi di rappresentazioni solo a Londra, 2700 performance e più di 8 milioni di spettatori entusiasti. Sono ...

Genova - uccise il marito con 24 coltellate : assolta/ “Fu legittima difesa” : Alessia Mendes Torna in libertà : Genova, Alessia Mendes uccise il marito con 24 coltellate: assolta perché “fu legittima difesa”. La ballerina italo-brasiliana torna in libertà. Il procuratore è pronto a impugnare sentenza(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 21:00:00 GMT)

Lucano Torna in libertà - ma via da Riace : AdnKronos, - Sono stati revocati i domiciliari al sindaco Mimmo Lucano per il quale è arrivato però il divieto di dimora a Riace. Questa la decisione del Tribunale della libertà depositata nella ...