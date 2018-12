calcioweb.eu

: #Torino, #Rosati come Celentano: il portiere scatenato con i compagni [VIDEO] - CalcioWeb : #Torino, #Rosati come Celentano: il portiere scatenato con i compagni [VIDEO] - MehmetRize90 : #Torino ???? ?????End Contract 30.6.19 Emiliano Moretti Antonio Rosati Cristian Ansaldi Roberto Soriano Salvador Ichazo… - Taxistalobbyst : @RTaverBella @enciro59 @f_girasole @LUDOVICOTODINI @DonatellaRu @RichbonesE @Giacinto_Bruno @SergioSierra67… -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Ilsta disputando una stagione importante, non è stato protagonista ilAntonio, almeno in campo. I granata sono reduci dal pareggio sul campo del Milan, importante prestazione per la squadra di Walter Mazzarri che forse avrebbe meritato anche i tre punti, adesso continua la preparazione in vista della partita contro la Juventus, gara importante e molto sentita. Nel frattempo l’estremo difensore si scatena fuori dal campo, scena esilarante che riguarda ilcantatra le risate dei, ilha fatto il giro del web tra i tifosi granata.GUARDA IL–> Ilcanta, ilfa il giro del web SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo: il...