romadailynews

: Toninelli: a breve cantiere nuovo ponte #Genova, entro 2019 lavori ultimati: Genova… - romadailynews : Toninelli: a breve cantiere nuovo ponte #Genova, entro 2019 lavori ultimati: Genova… - andrea65t : @HuffPostItalia Ma questi fanno la gara a chi la dice più grossa?!? Le massime della Castelli e di Toninelli a brev… - AttilaAzureRive : RT @Renato_Corghi: Breve storia triste. La carenza di infrastrutture e trasporti adeguati rappresenta una delle maggiori cause di arretrat… -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018)– “Stamattina al ministero ho incontrato il commissario Bucci per discutere delle operazioni di demolizione e ricostruzione deldi. Il lavoro procede spedito e a giorni partiranno i cantieri che ridaranno alla citta’ la normalita’ che merita”.Lo conferma il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo, sulla propria pagina Facebook, dopo il vertice di prima mattina con il sindaco die commissario per la ricostruzione diMorandi, Marco Bucci, e il viceministro genovese, Edoardo Rixi.“Abbiamo visto i progetti- spiega- ci sono i soldi per la nuova infrastruttura, per gli sfollati e per ogni esigenza. Tutto dovra’ essere pagato da Autostrade per l’Italia, come e’ doveroso che sia. Credo ce la faremo a ultimare isulil”.L'articolo ...