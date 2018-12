Timida Roma | fallito di nuovo l’appuntamento con la… Viktoria | il Plzen vince e si prende

sportfair

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) La squadra di Eusebio Di Francesco non riesce più are, dopo il pari di Cagliari arriva anche il ko in Champions contro ilPeriodo nero, anzi nerissimo per la. I giallorossi escono sconfitti anche dalla Doosan Arena, cedendo 2-1 ad unmolto più concentrato degli uomini di Eusebio Di Francesco.LaPresse/AS/Fabio RossiLa vittoria infatti consente ai cechi di accedere all’Europa League, estromettendo così il CSKA Mosca, a cui non serve a nulla il pazzesco 0-3 ottenuto al Bernabeu contro il Real Madrid. Gli stimoli però non possono bastare per giustificare l’ennesimo ko stagionale della, lontanissima dalla squadra che l’anno scorso raggiunse la semifinale di Champions League. Il successo in casa giallorossa manca ormai dall’undici novembre, un mese esatto senza sorridere per Di Francesco, sempre più ...