Tim | Vivendi sferra l' attacco a Elliott

Tim - Vivendi chiederà assemblea per riprendersi controllo cda : Milano, 11 dic., askanews, - Vivendi torna all'attacco per riprendersi la maggioranza del cda di Tim, dopo il ribaltone di maggio quando la lista sponsorizzata dal fondo Elliott aveva avuto la meglio ...

Tim - si riaccende la battagliaVivendi : assemblea a gennaio : A Piazza Affari si riaccendono i riflettori sul titolo TelecomItalia (Tim), che oscilla tra l’1% e l’,15% di rialzo in tarda mattinata riportandosi sopra gli 0,555 euro per azione dopo che il gruppo Vivendi (primo socio col 23,94% del capitale), che fa capo a Vincent Bolloré, “ha deciso di scrivere” al Cda “prima della fine della settimana, per spingerlo a convocare un’assemblea il più presto possibile” sia per nominare nuovi revisori, sia ...

Tim - Conti : non dovremmo perder tempo a difenderci da Vivendi : Milano, 11 dic., askanews, - 'Siamo qui per difendere la nostra indipendenza, il nuovo piano, il nuovo management' e 'creare valore per tutti gli azionisti, nessuno escluso'. Nel giorno del nuovo ...

Tim : Vivendi chiede a cda l'assemblea : ANSA, - MILANO, 11 DIC - Vivendi "ha deciso di scrivere al Consiglio" di Tim "prima della fine della settimana, per spingerlo a convocare un'Assemblea il più presto possibile per nominare i nuovi ...

Tim - Vivendi chiede l'assemblea per revocare i consiglieri Elliott : MILANO - Cambiano gli amministratori delegati, continua la battaglia per il controllo della Telecom. L'azionista francese di maggiroanza relativa, Vivendi, 'ha deciso di scrivere al Consiglio' di Tim '...

Tim - Vivendi chiede assemblea per nomina revisore e revoca amministratori Elliott : Vivendi torna all'attacco su Telecom Italia , che sollecita a nominare la nuova società di revisione e ripristinare una corretta governance . Il gruppo francese guidato da Vincent Bollorè, con una ...

Tim - Vivendi sulle barricate : "No allo scorporo della rete" : Primo giorno da ad di Tim per Luigi Gubitosi, eletto domenica a maggioranza dai consiglieri di Elliott, contrari quelli di Vivendi. Gubitosi ieri non ha fatto mancare la sua presenza in azienda e dopo ...

Tim : Gubitosi eletto nuovo a.d e direttore. Contrari i consiglieri di Vivendi - pronti a battaglia legale : La nomina dell'ex dirigente Rai al termine di un Cda molto teso e per la prima volta nella storia dell'azienda senza l'unanimità. A favore il Fondo americano Elliot che aveva già sfiduciato l'ormai ex ...

Tim - Gubitosi nuovo Amministratore Delegato. Vivendi pronta ad impugnare la delibera : Inizia l'era Gubitosi alla TIM . Nella serata di ieri, domenica 18 novembre 2018, il Consiglio Amministrazione dell'azienda di tlc ha affidato a Luigi Gubitosi l' incarico di Amministratore delegato e ...

Gubitosi nuovo ad di Tim. Vivendi contraria. E Genish chiede un’assemblea : Luigi Gubitosi è il nuovo amministratore delegato di Tim. Napoletano, 57 anni, è stato votato da 9 consiglieri su 15, ovvero dagli indipendenti eletti dalla lista che Elliott aveva presentato all’assemblea del 4 maggio, mentre lui stesso si è astenuto. Contro il nuovo a.d. si sono espressi i 5 consiglieri in quota Vivendi.È la prima volta nella sto...

Tim - Gubitosi nuovo amministratore delegato. I consiglieri Vivendi si preparano a impugnare la delibera : ... Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners che ha sgombrato il campo alla nomina, già 'benedetta' dalla politica. Sul nome di Gubitosi, passata esperienza in Wind e Rai, si è ricompattata la ...