Theresa May sconfigge i Tory cannibali

Brexit - Theresa May si salva : non passa la mozione di sfiducia contro la sua leadership. 117 contrari su 317 : La premier britannica Theresa May per ora si è salvata dalla ribellione interna: ha superato la mozione di sfiducia contro la sua leadership promossa dai Tory ribelli. La fiducia le è stata confermata da 200 deputati su 317: uno in più dei 199 con cui conquistò la guida del partito nel 2016 dopo le dimissioni di David Cameron seguite alla vittoria di Leave nel referendum sulla Brexit del 2016. I dissidenti, guidati dall’ala più oltranzista dei ...

Brexit - Theresa May al bivio : chiuso il voto di fiducia dei deputati Tory : Si è chiuso il voto a Westminster sulla mozione di sfiducia contro la leadership Tory di Theresa May. Al momento è in corso lo spoglio delle schede deposte nelle urne dai 317 deputati conservatori, ...

Theresa May al bivio - in corso voto di fiducia dei deputati Tory : Theresa May cerca di salvare il posto di primo ministro del Regno Unito e di riuscire quindi nell'impresa quasi titanica di mandare in porto una 'Brexit ordinata', annunciando ai parlamentari ...

Theresa May al bivio - in corso voto di fiducia dei deputati Tory : Il primo ministro britannico cerca di salvare il posto e di riuscire quindi nell'impresa quasi titanica di mandare in porto una “Brexit ordinata”, annunciando ai parlamentari conservatori che non sarà lei a guidare il partito alle prossime elezioni politiche, previste per il 2022...

Il voto di fiducia a Theresa May e l'attacco a Strasburgo : Nero su bianco, dice il prof. avv. a proposito del testo che ormai, mentre siamo a cena, ha già portato al vaglio degli altri paesi europei e, in modo più stringente, degli altri paesi che usano l'euro e della Commissione europea. Anche nella stretta finale, anche nell'immagine un po' sciatta del "n

Brexit - mozione di sfiducia contro Theresa May. In serata si va al voto. La premier : «Mi opporrò con tutte le forze» : Quarantotto deputati conservatori chiedono all’inquilino di Downing Street di farsi da parte. Se dovessero vincere, il Regno Unito non uscirà dall’Unione europea

Voto di sfiducia per Theresa May - ecco come funziona - Sky TG24 - : Nella serata del 12 dicembre i colleghi di partito della premier britannica si esprimeranno con scrutinio segreto per decidere il futuro dei Tories, e del Regno Unito,

Voto di sfiducia per Theresa May - ecco come funziona - Sky TG24 - : Nella serata del 12 dicembre i colleghi di partito della premier britannica si esprimeranno con scrutinio segreto per decidere il futuro dei Tories , e del Regno Unito,

Gb - chi dopo Theresa May? I potenziali candidati alla successione : Fedele a May, ha dichiarato oggi che l'elezione del leader del partito "è l'ultima cosa di cui il Paese ha bisogno ora".AMBER RUDD Eletta in Parlamento nel 2010 dopo una carriera nel mondo degli ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora. Brexit : mozione di sfiducia dei Tory contro Theresa May - 12 dicembre 2018 - : Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora. Brexit: mozione di sfiducia dei Tory contro Theresa May. Attentato a Strasburgo , 12 dicembre 2018,

Theresa May al voto di sfiducia e i famosi che vogliono un nuovo referendum : Londra dopo la BrexitLondra dopo la BrexitLondra dopo la BrexitLondra dopo la BrexitLondra dopo la BrexitLondra dopo la BrexitLondra dopo la BrexitLondra dopo la BrexitSarà anche la seconda donna più potente al mondo, almeno secondo la classifica 2018 di Forbes, ma Theresa May potrebbe non avere più la poltrona su cui siede da due anni e mezzo. È una poltrona che non è mai stata comoda quella del numero 10 di Downing Street per la premier che ...

Brexit - il governo inglese nel caos : su Theresa May voto di sfiducia : La Gran Bretagna è in una situazione politica drammatica. C'è infatti un nuovo clamoroso capitolo dello psicodramma della Brexit, la procedura di distacco definitivo del Regno Unito dall'Unione europea a seguito del referendum popolare ...

Brexit - mozione di sfiducia dei Tory contro Theresa May/ Ultime notizie - caos a Londra : Premier sotto assedio : Brexit, Premier May sotto assedio: i Tory presentano mozione di sfiducia contro la loro Premier, stasera il voto che potrebbe rivoluzionare il Regno Unito

Brexit - questa sera voto di sfiducia dei conservatori per Theresa May - : I compagni di partito della premier britannica, critici sulla sua gestione dell'uscita dall'Unione europea, hanno raggiunto il numero di voti necessari per una mozione. Se dovesse essere sconfitta, ...