The Game Awards 2018 | gli spettatori sono raddoppiati rispetto alla scorsa edizione

Baricco - ‘The game’ e la rivoluzione digitale. Nessun rimpianto del buon tempo che fu : Alessandro Baricco divide: lettrici entusiaste e acritiche, lettori perplessi o irritati dal narcisismo arrogante della persona, ancora più che da certi limiti dello scrittore. A qualunque delle due fazioni si appartenga, bisogna riconoscere al Nostro la capacità di pensare in modo originale e affascinante: le conferenze che riempiono i teatri spiegando la mappa della metropolitana di Londra sono piccoli capolavori e testimoniano una capacità di ...

Square Enix rivela NieR : Automata Game of The YoHRa Edition : Square Enix Ltd. ha annunciato oggi che NieR:Automata Game of the YoHRa Edition, la nuova edizione del pluripremiato RPG d'azione post-apocalittico, arriverà su PlayStation 4 e su PC (STEAM) il 26 febbraio 2019.Tutti i dettagli dell'edizione e un messaggio del director, Yoko Taro, all'interno del comunicato ufficiale:Dopo aver venduto più di 3,5 milioni di copie fisiche e digitali dalla sua uscita, NieR: Automata ha ricevuto moltissime ...

League of Legends sbanca ai The Game Awards : Cloud9 e Sjokz protagonisti : Non è però finita qui: dopo aver annunciato di aver intrapreso la strada da freelancer, Sjokz è stata premiata come miglior commentatrice nel mondo esportivo del 2018. La giovanissima beniamina della ...

Ancestors : The Humankind Odyssey : scopriamo il nuovo progetto di Patrice Desilets con un nuovo gameplay : Ancestors: the Humankind Odyssey è il nuovo progetto da parte del creatore dei primi due capitoli della saga del celebre Assassin's Creed, Patrice Desilets, e come possiamo vedere il gioco, apparso ai The Game Awards 2018, si mostra in un video gameplay trailer.Ancestors: the Humankind Odyssey è attualmente senza alcuna data di lancio ufficiale, ad ogni modo si tratta di un gioco atteso per PC, PlayStation 4 e Xbox One nel 2019. Desilets ha ...

The Outer Worlds : 15 minuti di video gameplay per il nuovo spettacolare titolo Obsidian : The Outer Worlds ha sicuramente catalizzato su di sé l'attenzione durante i The Game Awards della scorsa notte, per cui se siete incuriositi da questo titolo dovete sapere che è stato pubblicato un interessante video gameplay.Come possiamo vedere infatti, riporta Gameinformer, il nuovo gioco di Obsidian si presenta come un action RPG dotato di narrazione in un mondo realizzato con grande attenzione al dettaglio.Nel filmato, disponibile qui di ...

The Game Awards 2018 : Kojima Productions si scusa per l'assenza di Death Stranding : Dopotutto Hideo Kojima ci aveva avvisati, ma come si suol dire la speranza è l'ultima a morire e ci abbiamo sperato tutti ugualmente, per quanto inutilmente.Kojima Productions non è apparsa ai The Game Awards 2018, e lo studio ha comunque voluto scusarsi per le eventuali speranze disattese dei fan:"Complimenti a tutti quelli che sono stati ai The Game Awards 2018! Purtroppo quest'anno Kojima Productions e Death Stranding non sono riusciti a ...

Stick Fight The Game è disponibile in anteprima con esilaranti combattimenti tra stickman : Stick Fight The Game è un gioco di azione basato sulla fisica caratterizzato da combattimenti in locale e online tra i personaggi tipici della serie Stickman. Il gioco propone dei combattimenti esilaranti fino a quattro giocatori in 100 mappe divertenti utilizzando dozzine di armi bizzarre che vanno da pistole laser e lanciarazzi a fucili che sparano serpenti e permette di personalizzare il proprio Stickman grazie al nuovissimo avatar ...

Tutti i premi The Game Awards 2018 - ha vinto davvero chi meritava di più? : La notte appena trascorsa è stata a dir poco fondamentale per gli appassionati di videogiochi, con The Game Awards 2018 che ha fatto il punto della situazione per quanto concerne il controllo qualità dell'annata che si appresta a concludersi. Una stagione videoludica a dir poco ricca, che ha visto palesarsi sul mercato un grandissimo quantitativo di prodotti di qualità a dir poco eccelsa, con l'assegnazione dei premi che non era quindi per nulla ...

The Game Awards 2018 : due nuove aggiunte a Xbox Game Pass danno il via all'evento Winter of Arcade di Microsoft : Quando è stata annunciata l'ultima serie di nuove aggiunte a Xbox Game Pass, Microsoft ci ha comunicato che avrebbe introdotto altri giochi per tutto il mese di dicembre. E ora, sotto i riflettori dei The Game Awards, due nuovi titoli arrivano nel "Netflix di Xbox".Come segnala Twinfinite, il primo è Ashen, disponibile dal 7 dicembre e "Below", che farà il suo debutto in Game Pass "la prossima settimana", secondo Phil Spener di ...

The Game Awards 2018 : annunciato il survival shooter Scavengers : Durante i The Games Awards 2018, Midwinter Entertainment ha annunciato con un trailer il suo shooter\survival Scavengers.Come riporta GameRevolution, il filmato mostra un gruppo di persone armate lanciarsi da una stazione spaziale per atterrare su un pianeta ricoperto dal ghiaccio. Il sito ufficiale del gioco riporta di come sarà essenziale sopravvivere al clima inospitale del pianeta collaborando con altri giocatori (tramite un sistema basato ...

The Game Awards 2018 : annunciata la "vibrante avventura sandbox" Among Trees : Come segnala Dualshockers, ai The Game Awards 2018, FJRD ha presentato con un trailer il suo nuovo gioco, Among Trees.Among Trees è descritto come una "vibrante avventura sandbox" con tantissime creature nascoste in una foresta. Il gioco è in parte un titolo di sopravvivenza, per la maggior parte del tempo, però, sembra proprio un gioco che punterà sull'esplorazione degli splendidi ambienti realizzati dagli sviluppatoriIl sito ufficiale del ...