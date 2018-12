Terrorismo | Salvini | oggi riunione Casa | c' è massima attenzione

Terrorismo - espulso un imam egiziano. Il ministro Salvini su Twitter : “A casa!” : Un imam egiziano è stato espulso perché “incitava al Terrorismo islamico in Italia”. Gli atteggiamenti ultraradicali del’uomo, secondo gli investigatori, sono stati confermati dall’analisi dei file presenti su telefoni e pc, nonché emersi in diverse occasioni durante le prediche della guida religiosa. Non solo, perché l’egiziano, Ahmed Elbadry Elbasiouny Aboualy, aveva legami con soggetti giudicati pericolosi, come ...