Tecnologia e scienza al servizio del marketing Il neuromarketing

Scuola digitale e scienza : tutte le ragioni per insegnare a bambini e ragazzi l'uso della Tecnologia : Scuola digitale , iStock, Scuola digitale e bambini con lo smartphone: cosa dice la ricerca scientifica e come regolarsi. L'avanzamento delle tecnologie digitali ci ha offerto la possibilità di ...

“Settimana Italia-Cina della Scienza - della Tecnologia e dell’Innovazione” : Milano - Roma - Cagliari e Napoli ospiteranno la 9ª edizione : Dall’aerospazio alla fisica, dalla biomedicina all’energia sostenibile, dai nuovi materiali fino alle tecnologie per i beni culturali: i sistemi innovativi italiani e cinesi si danno appuntamento in occasione Settimana Italia-Cina della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione in programma dal 4 al 6 dicembre a Milano, Roma, Cagliari e Napoli. Un tour all’insegna di una capillare azione di networking e matchmaking che condurrà strartup, ...

La Tecnologia svela i segreti di Caravaggio : con l’eye tracking l’arte diventa scienza : L'hi-tech e la tecnologia svelano i misteri dell'arte di Caravaggio. Durante un convegno alla Città della scienza di Napoli, alcuni esperti hanno ricostruito la tecnica "tipo" con cui il grande pittore riusciva a realizzare gli importanti capolavori della storia dell'arte che ci hanno fatto innamorare.Continua a leggere

Roma : arriva nella Capitale salone giovani dedicato a scienza e Tecnologia : Roma – Sbarca a Roma il salone dei giovani dedicato alla scienza e all’innovazione tecnologica. Dal 13 al 15 novembre esperimenti, dimostrazioni, workshop e conferenze invaderanno la nuova Fiera di Roma, pronta ad ospitare 40.000 ragazzi. ‘Youth for Future’ e’ la tre giorni pensata per far incontrare giovani ed esperti del mondo della tecnologia e della ricerca, nell’ambito del salone dello ...