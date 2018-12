Suore al casinò, rubavano i fondi della scuola per andare a giocare

attualitavip.myblog

: #Usa Due suore rubavano fondi da scuola per giocare al casinò #ANSA - Agenzia_Ansa : #Usa Due suore rubavano fondi da scuola per giocare al casinò #ANSA - Corriere : Due suore rubano i soldi di una scuola per giocare al casinò di Las Vegas - DanteLeopardi : Due suore rubano 500mila dollari in dieci anni per giocare ai casinò di Las Vegas -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Preghiere e puntate aldi Las Vegas. Duecattoliche di Los Angeles, amiche e appassionate di gioco d’azzardo, hanno ammesso di aver sottratto per almeno dieci anni circa mezzo milione di dollari dalla cassedove lavoravano e di avere usato i soldi pera sbancare le case da gioco nel deserto del Nevada. Una storia che sembra uscita da una sceneggiatura di Hollywood. Le religiose in questione sono Mary Kreuper, preside per 29 anniSt James’ Catholic School a Torrance, vicino a Los Angeles, e Lana Chang, che ha insegnato nello stesso istituto per 20 anni.La coppia prelevava i soldi dal conto dove venivano versate rette e donazioni, depositando gli assegni in un conto non appartenente alla. L’ammanco è stato scoperto durante un controllo di routine. La chiesa cattolica di St James ha riferito che le duehanno espresso ...