Strasburgo | spari al mercatino di Natale | tre morti | ferito un italiano

Strasburgo - spari al mercatino di Natale : almeno tre morti - tra i feriti un italiano. Killer in fuga Video : Nuovo attacco alla Francia: spari al mercatino di Natale a Strasburgo , cuore dell'Europa e sede del Parlamento europeo. Quattro i morti . I feriti sono undici, di cui sette gravi....

Strasburgo - spari al mercatino di Natale. «Tre morti e 12 feriti». L’attentatore in fuga : Il governo francese ha alzato il livello di allerta al grado di «emergenza attentato», con il controllo rafforzato dei suoi confini.

Strasburgo - spari al mercatino di Natale. «Quattro morti e 12 feriti». L’attentatore in fuga : La notizia riportata da alcuni testimoni tra cui l’eurodeputato del M5S Tamburrano: «Ci sono morti e feriti»

Strasburgo - spari al mercatino di Natale : almeno quattro morti - tra i feriti un italiano. Killer in fuga Video : Nuovo attacco alla Francia: spari al mercatino di Natale a Strasburgo , cuore dell'Europa e sede del Parlamento europeo. quattro i morti . I feriti sono undici, di cui sette gravi....

Strasburgo - spari al mercatino di Natale : quattro morti. «Tra i feriti un giornalista italiano». Killer in fuga Video : spari al mercatino di Natale a Strasburgo, in Francia. quattro i morti. I feriti sono undici, di cui sette gravi. L'assalitore, che secondo alcuni testioni è fuggito in taxi, è...