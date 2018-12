Strasburgo | la testimonianza di Alessandra Mussolini | ' Siamo al buio | chiusi dentro il

Strasburgo - la testimonianza di un ragazzo : "Ho visto un uomo con una pistola che puntava e sparava senza dire nulla" : "Ho visto un uomo con una pistola passare davanti a un gruppo di persone. senza dire una parola, ha puntato l'arma verso uno di loro e ha aperto il fuoco. Non mi sembra che l'abbia colpita. Quindi ha dire tto la sua arma contro un altro membro del gruppo e lo ha preso. Poi si è messo a correre verso piazza Gutenberg, mescolandosi alla folla. È stato il panico". È la testimonianza di un ragazzo di Strasburgo , raccolta dal ...

Strage a Strasburgo - Giovanni La Via «C'è un morto davanti a me». La drammatica testimonianza del parlamentare europeo : «C'è un morto davanti a me». È il drammatico racconto fatto all'Adnkronos dall'parlamentare europeo Giovanni La Via, bloccato in un ristorante di Strasburgo,...