Stefano De Martino capodanno con Paola Di Benedetto dopo l' addio a Gilda Ambrosio

Emma Marrone e Stefano De Martino/ Nell'era dell'amore 4.0 : si scambiano like - è tornato l'amore? : Emma Marrone e Stefano De Martino sono tornati in buoni rapporti. Sui social si scambiano cuori e i più affezionati credono in un ritorno di fiamma.

Gossip - Stefano De Martino : Emma Marrone torna a mettere like al suo ex sui social : La cantante Emma Marrone, la quale è reduce dall'esorbitante successo ottenuto con l'Essere Qui tour, lo spettacolo che l'ha vista esibirsi sui principali palcoscenici d'Italia, è tornata a catalizzare l'attenzione dei media, a seguito di un nuovo like che l'artista salentina ha lasciato sul profilo Instagram del suo ex-fidanzato nonché compagno d'avventura ad 'Amici di Maria De Filippi', Stefano De Martino. Emma Marrone regala un nuovo like a ...

Stefano De Martino riflette - Emma apprezza : il gesto della Marrone : Stefano De Martino riflette, Emma Marrone apprezza: la cantante riserva un altro bel gesto all’ex fidanzato Stefano De Martino è in vena di pensieri, riflessioni, meditazioni profonde. Instagram è il luogo ideale per dargli voce e diffusione. Così ecco il post del ballerino partenopeo in cui viene ripreso un panorama montano sull’orlo di un tramonto, […] L'articolo Stefano De Martino riflette, Emma apprezza: il gesto della ...

Stefano De Martino sulla sua situazione sentimentale : 'Il mio cuore batte' : Stefano De Martino è innamorato? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di gossip da qualche settimana e più precisamente da quando le riviste di gossip hanno raccontato della corte serrata che il ballerino starebbe facendo a Belen Rodriguez per riconquistarla. Intervistato durante un evento di beneficenza, il ballerino ha parlato di come passerà il Natale, del rapporto con il figlio Santiago ed ha fatto sapere che il suo ...

Stefano De Martino svela con chi passerà il prossimo Natale : Stefano De Martino: amore, famiglia e Santiago. Ecco le parole del ballerino In occasione di un evento tenutosi a Milano sulla forte importanza di vaccinazioni contro la meningite, tra i tanti presenti c’era anche Stefano De Martino. Sempre al top della forma, il ballerino di Amici di Maria De Filippi si è lasciato intervistare. Sulla pagina […] L'articolo Stefano De Martino svela con chi passerà il prossimo Natale proviene da Gossip e Tv.

Stefano De Martino a passeggio con una ragazza misteriosa : Un cappello a tesa larga sul volto e una mantella per la ragazza misteriosa pizzicata al fianco di Stefano De Martino. Dopo aver pranzato in Montenapoleone, i due si sono concessi una lunga passeggiata nel quadrilatero della moda tra chiacchiere e flash, poi insieme si sono dileguati in auto.

Amici - Stefano De Martino rompe l'esilio : il gesto inatteso che sorprende Maria De Filippi e lo studio : Dopo anni di servizio alla corte di Maria De Filippi , Stefano De Martino ha deciso di abbandonare il talent-show Amici , e in generale, qualsiasi impegno televisivo per dedicarsi a suo figlio ...

Belen Rodriguez non è fidanzata - Stefano De Martino inseparabile dalla socia : Sono settimane che i giornali di gossip ipotizzano un loro ritorno di fiamma, ma Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrano star bene da soli. Nonostante le siano stati attribuiti vari flirt, infatti, l'argentina continua a restare single: a confermare ciò è stata sua madre, Veronica, rispondendo alla curiosità di alcuni fan. Per quanto riguarda il ballerino di Amici, i paparazzi l'hanno sorpreso per le vie di Milano in "dolce compagnia": la ...

Stefano De Martino - ecco chi è la “ragazza misteriosa” fotografata con lui a Milano : Il gossip non dà proprio tregua a Stefano De Martino. Da quando è naufragato il matrimonio con Belen Rodriguez, c’è grande curiosità sulla vita sentimentale del ballerino. Curiosità alimentata dal fatto che lo stesso Stefano mantiene il più stretto riserbo su questo aspetto. Tutti a chiedersi, allora, sarà single o fidanzato? Fino a poco tempo fa lo si immaginava al fianco di Gilda Ambrosio, l’influencer e stilista amica di Chiara Ferragni con ...

Stefano De Martino assente da Amici ma vicino col cuore : il gesto del ballerino : Stefano De Martino assente da Amici: il gesto d’affetto del ballerino dopo l’addio Amici di Maria De Filippi è stato per anni una casa per Stefano De Martino. Il ballerino in persona, in molte occasioni, ha dichiarato di aver ritrovato all’interno del programma una seconda famiglia, e di essere molto legato alle persone che lavorano […] L'articolo Stefano De Martino assente da Amici ma vicino col cuore: il gesto del ...

Stefano De Martino beccato con una ragazza misteriosa : Stefano De Martino è single o è fidanzato? Questa domanda se la saranno fatta un po' tutti da quando la sua storia con Belen Rodriguez è naufragata. Prima lo si immaginava al fianco di Gilda Amrosio, poi di Giorgia Gabriele e infine fr ale braccia di Belen. Ma qual è la verità? Difficile dirlo perché il ballerino napoletano ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata. Ma ora spuntano delle foto curiose.Tgcom24, infatti, ...

Stefano DE MARTINO/ Avvistato a Milano con una ragazza 'misteriosa' : chi è Francesca Pietrogrande? - IlSussidiario.net : STEFANO De MARTINO si aggira per Milano con una donna 'sconosciuta'. Lei è Francesca Pietrogrande, neosocia del progetto Willy the Whale.

Stefano De Martino da papà single vorrei adottare un bambino : Stefano De Martino ha un desiderio: «Voglio adottare un bambino», durante un’intervista al programma “Rivelo” di Real Time, avrebbe portato alla luce una parte della sua sfera intima poco conosciuta. Il ballerino di Amici ha precisato la natura del suo legame con l’eterna “quasi fidanzata” Gilda Ambrosio e avrebbe svelato il desiderio di adottare un bambino da papà single. «Santiago – avrebbe spiegato De Martino ...

Stefano De Martino : 'Emma Marrone non l'ho tradita - ha capito che non volevo farle male' : Sono tanti gli spunti di discussione che ha regalato l'intervista che Stefano De Martino ha rilasciato a Lorella Boccia nel corso di Rivelo, il nuovo programma di Real Time, e uno dei più interessanti è quello che coinvolge le due più famose ex compagne del ballerino: Emma Marrone e Belen Rodriguez. Il ragazzo ha precisato in tv di non aver mai tradito la cantante pugliese, ma di essersi solo innamorato di un'altra donna (la madre di suo figlio ...