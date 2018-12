Stazione Spaziale | futuro incerto | la NASA valuta l’ipotesi di estendere le attività

meteoweb.eu

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Quale sarà ildella casache da vent’anni si trova in orbita bassa? Questa domanda è di fondamentale importanza per tutti i Paesi che partecipano al progetto Iss, una tra le più complesse opere ingegneristiche mai realizzate dall’uomo.Attualmente – spiega Global Science – la data prevista per il pensionamento dellaè il 2024: da quel momento in poi si dovrebbe procedere a un piano di privatizzazione, per unriutilizzo dellao di alcuni suoi moduli da parte di aziende private. Costruire una nuova potenza finanziaria attorno alla Iss potrebbe infatti aiutare le agenzie spaziali a concentrarsi sui nuovi obiettivi strategici come l’orbita cislunare e Marte, conservando l’eredità scientifica dellae risparmiando al tempo stesso sui costi.Negli ultimi mesi però laha sollevato alcuni dubbi sulla possibilità di ...