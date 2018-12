«Sportivi dell' anno» Assegnate le coppe

Manager - Sportivi e star dello spettacolo con problemi fiscali : da Briatore a CR7 : La lunga mano del fisco non risparmia nessuno, sia in Italia che nel resto del mondo. Tante personalità illustri e personaggio noti del mondo dello sport, dello spettacolo e dell’imprenditoria di alto livello sono stati coinvolti in vicissitudini fiscali . Situazioni a volte poco note e che spesso sono state sanate con patteggiamenti. Da sito “tg24.sky.it”, un articolo mette in evidenza molti dei casi più importanti che riguardano Vip alle ...

Maratona New York 2018 : tutti i vip presenti. Quante stelle tra attori - ex Sportivi - modelle : La Maratona di New York 2018 regalerà sicuramente grandi emozioni ai 50000 podisti che si presenteranno al via sul Ponte di Verrazzano, pronti per affrontare i durissimi 42 km del tracciato lungo i cinque quartieri principali della Grande Mela che porteranno al traguardo posto a Central Park. Si preannuncia grande spettacolo per le strade della metropoli statunitense, domenica 4 novembre andranno in scena come sempre tante corse nella corsa: i ...