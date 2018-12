Spazio | nel futuro di LRO nuove collaborazioni per missioni lunari

meteoweb.eu

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) L’orbiter LRO entra a far parte degli attori della nuova corsa alla Luna. Lanciato nel 2009 il Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) è il solo elemento operativo dell’ambizioso programma americano “Vision for Space Exploration” oggi definitivamente cancellato, lanciato da George Bush nel 2004. Secondo quanto riportato da Jeff Foust per Space News, la Nasa rende la sonda disponibile alla collaborazione con altri partner nelle prossimecommerciali e scientifiche verso la Luna, anche in vista del ritorno dell’uomo sul nostro satellite.La quantità di carburante ancora a bordo – spiega Global Science – permetterà a Lro di operare per ancora sette anni. I finanziamenti per il prosieguo della missione saranno garantiti nel 2019 dal programma Commercial Lunar Payload Services (CLPS).La disponibilità dell’orbiter americano ad operare in chiave commerciale è stata resa ...