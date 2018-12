Snowboard | Coppa del Mondo 2019 Roland Fischnaller | “Ho un’infiammazione all’osso

Snowboard - Coppa del Mondo femminile Parallelo 2019 : le favorite. Chi può battere Ester Ledecka? : Giovedì 13 dicembre con il PGS di Carezza prenderà il via la Coppa del Mondo 2018-2019 di Snowboard Parallelo e in campo femminile tutti i riflettori saranno puntati su Ester Ledecka. La 23enne ceca ha ottenuto una notorietà ancora maggiore dopo l’impesa di febbraio, quando ha scritto la storia delle Olimpiadi Invernali, conquistando a PyeongChang la medaglia d’oro sia nel SuperG dello sci alpino che nel PGS dello Snowboard. Dopo aver gareggiato ...

Snowboardcross - gli azzurri di Coppa Europa impegnati a Cervinia : presenti i giovani Castello e Canalia : Il gruppo di Coppa Europa al lavoro a Cervinia, ci sono anche i giovani Castello e Canalia Allenamento a Cervinia per il gruppo di Coppa Europa di Snowboardcross. Stefano Bendotti, Thomas Belingheri, Filippo Ferrari e Caterina Carpano si sono ritrovati nel tardo pomeriggio di lunedì 10 dicembre e resteranno in Val d’Aosta fino a giovedì 13 insieme al tecnico responsabile Cristian Belingheri. La loro stagione, cominciata con il doppio ...

Snowboard - Coppa del Mondo Parallelo 2019 : i favoriti per la sfera di cristallo. Gli azzurri ci provano : Scatta con il consueto week-end tutto italiano, tra Carezza e Cortina d’Ampezzo, con due PGS, questa settimana la Coppa del Mondo di Snowboard Parallelo. Gara apertissima per quanto riguarda gli uomini: con il passare delle stagioni, infatti, il livello si è andato sempre più a stabilizzare e gli outsiders sono riusciti ad emergere sui vari pendii. Andiamo a scoprire chi si darà battaglia per la sfera di cristallo. Il grande favorito non ...

Snowboard - Coppa del Mondo Parallelo 2019 : i favoriti per la sfera di cristallo. Gli azzurri ci provano : Scatta con il consueto week-end tutto italiano, tra Carezza e Cortina d’Ampezzo, con due PGS, questa settimana la Coppa del Mondo di Snowboard Parallelo. Gara apertissima per quanto riguarda gli uomini: con il passare delle stagioni, infatti, il livello si è andato sempre più a stabilizzare e gli outsiders sono riusciti ad emergere sui vari pendii. Andiamo a scoprire chi si darà battaglia per la sfera di cristallo. Il grande favorito non ...

Snowboard - Coppa del Mondo Cortina d’Ampezzo 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Scatta in grande stile la Coppa del Mondo di Snowboard parallelo: dopo l’esordio in quel di Carezza, la seconda tappa resta in Italia nel fantastico scenario di Cortina d’Ampezzo. Previsto come di consueto un PGS dove gli azzurri, a partire dal veterano Roland Fischnaller, proveranno ad essere protagonisti in chiave podio. Andiamo a scoprire il programma e gli orari della manifestazione e come seguirla in TV. PGS Carezza Coppa del ...

Snowboard - Coppa del Mondo Carezza 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Giovedì 13 dicembre si svolgerà a Carezza la prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Snowboard parallelo. La località altoatesina ospiterà il primo PGS della stagione, in cui ritroveremo in azione i campioni olimpici Ester Ledecka e Nevin Galmarini. Sulla pista Prà dei Tori anche gli azzurri punteranno ad essere protagonisti ed in particolare Roland Fischnaller ed Edwin Coratti, più volte sul podio nella scorsa stagione. Le gare di ...

Snowboard : in Coppa del Mondo vincono Chloe Kim e Scotty James : Successi per la campionessa olimpica statunitense e l'australiano nell'evento inaugurale della Coppa del Mondo, specialità half pipe, a Copper Mountain, in Colorado

Snowboard - Coppa del Mondo 2018-2019 : a Copper Mountain vincono nell’Half Pipe Kim e James : Sono andate in scena questa sera le finali per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Snowboard per la specialità dell’Half Pipe negli Stati Uniti, nella località di Copper Mountain. A trionfare tra gli uomini è l’australiano Scotty James. Il nativo di Melbourne, medaglia di bronza olimpica nella specialità, ha stampato un irraggiungibile 96,75. L’oceanico, due volte medaglia d’oro mondiale nelle ultime due edizioni, ha ...

Snowboard - Coppa del Mondo Halfpipe 2018-2019 : Raibu Katayama e Chloe Kim vincono le qualifiche a Coppe Mountain : La Coppa del Mondo di Snowboard Halfpipe apre la sua stagione a Coppe Mountain. Oggi giornata dedicata alle qualifiche ed in campo maschile il miglior punteggio è stato del giapponese Raibu Katayama, che con 93.50 ha vinto la batteria n°2 davanti allo svizzero Patrick Burgener (91.00) e all’americano Toby Miller (90.25). Qualificati anche lo statunitense Jake Pates (89.00) e l’australiano Kent Callister (79.50). Decimo posto in ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018-2019 : sarà Cervinia ad ospitare le gare cancellate a Montafon : Si tinge ancora di più di azzurro la Coppa del Mondo di Snowboardcross 2018-2019: la FISI ha appena annunciato che le gare cancellate dalla FIS per quanto riguarda quella che sarebbe stata la tappa inaugurale del circuito maggiore, inizialmente prevista a Montafon, in Austria, saranno recuperate a Cervinia. L’assenza di neve ha costretto la Federazione internazionale a trovare una soluzione alternativa e così la scelta è ricaduta sulla ...

Snowboard alpino : i convocati dell’Italia per il raduno di Carezza. La Coppa del Mondo si avvicina : La stagione dello Snowboard alpino è ormai alle porte, l’appuntamento è per giovedì 13 dicembre con le gare di Carezza valide per la Coppa del Mondo 2018-2019. E proprio sulla pista Prà dei Tori si sta allenando la Nazionale Italiana di parallelo, due giorni (4-5 dicembre) agli ordini del DS Cesare Pisoni e del tecnico Meinhard Erlacher per un nutrito gruppo di azzurri reduci da un raduno a Pyha (Finlandia), questi i convocati per il ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018-2019 : cancellate le gare di Montafon - poca neve in Austria. La stagione inizia a Cervinia : Salta la gara di apertura della Coppa del Mondo 2018-2019 di Snowboardcross: l’appuntamento inaugurale era previsto a Montafon (Austria) da martedì 12 dicembre ma l’assenza di neve ha costretto la Federazione Internazionale a cancellare la prova. Dunque la stagione inizierà il 20-21 dicembre quando gli atleti saranno impegnati a Cervinia, sperando che le condizioni meteo siano favorevoli in Italia. Michela Moioli avrà così a ...

Snowboardcross – Coppa del Mondo : salta la tappa inaugurale di Montafon : Snowboardcross, salta la tappa inaugurale di Coppa del Mondo a Montafon. Azzurri al lavoro a Cervinia Michela Moioli dovrà aspettare ancora un po’ prima di difendere la sfera di cristallo dello Snowboardcross conquistata l’anno scorso. È stata infatti cancellata, come comunicato dalla FIS, la tappa inaugurale di Coppa del Mondo prevista a partire da martedì 12 dicembre a Montafon, in Austria. L’assenza di neve ha ...

Snowboardcross - fuori in semifinale Caterina Carpano nella tappa di Coppa Europa a Pitzal : Carpano ottava nello Snowboardcross di Coppa Europa a Pitztal, uomini in ritardo Ottavo posto di Caterina Carpano nello Snowboardcross femminile di Coppa Europa sulla pista di Pitztal, in Austria. La fassana, unica azzurra al via, è stata eliminata in semifinale, mentre la vittoria è andata alla britannica Charlotte Bankes sulla svizzera Lara Casanova e la canadese Meryeta Odine. Fra gli uomini si è imposto il tedesco Konstantin Schad ...