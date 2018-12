SNK 40th Anniversary Collection | aggiunti altri 11 nuovi giochi gratuiti

eurogamer

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Come segnala Eurogamer.net, SNKper Nintendo Switch ha appena ricevuto una nuova ondata di. Nello specifico, sono ora disponibili 11titoli per la compilation.Nove di questi - Munch Mobile, Fantasy, Sasuke vs. Commander, Chopper I, Time Soldiers, Bermuda Triangle, Paddle Mania, Ozma Wars e World Wars, per la precisione - sono disponibili come patch, mentredue - Beast Busters e SAR : Search and Rescue - devono essere scaricati tramite l'eShop come add-on gratuito.Per chi non lo sapesse, SNK, disponibile dallo scorso autunno per Nintendo Switch, è una raccolta che include molti classici SNK degli anni '80 prima di Neo Geo e reintroduce e aggiorna questi classici per l'era moderna.Read more…