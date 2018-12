Siviglia | società in vendita | il nuovo presidente può essere Monchi

calcioweb.eu

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Ilè in. Il team andaluso ha cinque stagioni con benefici (100 milioni nei tre ultime campagne) e non ha debiti e, per questo motivo, potrebbevenduto per 250 milioni. La prossima estate viene indicata come possibile data per il cambio di proprietà. Ilè oggi controllato in gran parte da quattro soci: da un lato il gruppo guidato dall’exJosè Maria del Nido che controlla circa il 30%, poi l’uomo d’affari Rafael Carrion che ha il 17%, quindi l’exRoberto Alès e il gruppo che rappresenta l’attuale n.1 Jose’ Castro che detengono insieme circa il 22%. Secondo quanto riporta El Pais, gli azionisti avrebbero raggiunto un’intesa per ladel club e l’Associazione dei piccoli azionisti, che raggruppa circa l’8%, ha parlato di ‘Macys’, il gigante americano dei ...