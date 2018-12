blogo

: Simona Ventura dopo la rottura con Gerò: 'Torna Temptation Island Vip. Le mie priorità… - gossipblogit : Simona Ventura dopo la rottura con Gerò: 'Torna Temptation Island Vip. Le mie priorità… - andreapalazzo2 : RT @mattino5: E' tornata a trovarci una super donna a #Mattino5: @Simo_Ventura! Dopo 15 anni dalla vittoria di Walter Nudo della sua #Isola… - gossipblogit : Simona Ventura, la vittoria di Walter Nudo al Grande Fratello Vip 2018 a 15 anni dall'Isola… -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018)è intervenuta in diretta a Mattino 5 per parlare della sua vita privata a pochi giorni da Natale. La conduttrice, reduce dal successo diVip e dalla separazione dal compagnoCarraro, ha rivelato alle telecamere del programma di Federica Panicucci i retroscena dellae per parlare del rapporto con i figli e dei progetti futuri.La stabilità famigliare in casaè stata messa a repentaglio alcuni mesi fa, quando il figlio Niccolò è stato vittima di agguato fuori da una discoteca di Milano. "Ti recrimi qualcosa in quanto madre e lavoratrice?" la domanda dell'intervistatrice:ssi indietro non farei qualcosa? No, ho sempre sottolineato che una donna che lavora deve dare questa lezione ai propri figli: non è importante la quantità del tempo trascorso insieme, ma la qualità.ssi indietro rifarei tutto. Nel nostro lavoro ...