Silvia | ' Hanno espiantato gli organi a mio figlio ma lui era vivo'

Silvia Romano rapita - fonti all’Ansa : “Costretta a indossare il niqab. I rapitori le hanno tagliato le treccine” : “Costretta a indossare un niqab” che lascia scoperti solo gli occhi, mentre i rapitori “le mettono sul viso e sulle mani” del fango e “le hanno tagliato le treccine” con un coltello per non farla riconoscere. Treccine che, peraltro, sono state ritrovate domenica scorsa nella foresta a nord di Malindi. È quanto riferisono all’Ansa fonti nella zona in cui Silvia Romano, volontaria italiana 23enne, è stata ...

Kenya - parla un testimone : "Volevano un riscatto lampo. Ma Silvia non aveva soldi e l'hanno rapita" : ... una delle poche non di fango nel villaggio, nella quale per anni sono stati ospitati volontari da tutto il mondo. "Bastava tirare una bomba lì" e non un ordigno a dir poco artigianale che hanno ...

GfVip 3 : Silvia piange e si conforta con la sorella : 'Ho sbagliato ma mi hanno premiato' - : Mi sono sentita così estasiata! La gieffina intanto sente molto la mancanza della madre e del mondo esterno alla casa: Non vedo l'ora di fare tutto quello che facevamo insieme col sorriso. Ho paura ...

Silvia Romano - nuovi particolari sul rapimento in Kenya : “Hanno chiesto dov’era la bianca” : Secondo alcuni testimoni oculari gli uomini armati avrebbero chiesto: "Dov'è la mzungu, che nel dialetto locale vuol dire 'bianca'". Silvia avrebbe anche tentato una disperata fuga per poi essere presa e portata via. Riflettori puntati su una comunità locale di pastori che potrebbe aver contatti con i fondamentalisti islamici di Al Shabaab.Continua a leggere

Grande Fratello Vip - Silvia Provvedi a Fabrizio Corona : ‘Accetto le tue scuse ma da me non avrai più niente. Gli show mi hanno stancato’ : Da settimane aspettavamo questo show nello show, e finalmente il 25 ottobre è andato in onda: Fabrizio Corona è entrato nella casa del Grande Fratello Vip per chiarire con l’ex fidanzata Silvia Provvedi (ed è subito nostalgia dell’epico incontro Cecilia Rodriguez – Francesco Monte nella prima edizione del Gf Vip). Corona, fresco di due nuovi tatuaggi (uno per Costanzo e uno per il suo libro) ha fatto il suo ingresso trionfale ...

Fabrizio Corona contro Silvia Provvedi - sua mamma e Federica Panicucci : 'Hanno aperto le gabbie' : Lo scontro a distanza tra Fabrizio Corona e la sua ex Silvia Provvedi continua, dentro e fuori il Grande Fratello Vip . La mamma della metà mora delle Donatellas, Monica Alberti , ospite di Federica ...

Fabrizio Corona : "Silvia Provvedi? Avevo paura che mi chiamassero al Gf Vip - per fortuna non l'hanno fatto!" : Fabrizio Corona, intervistato dal settimanale 'Spy', in edicola questa domani, venerdì 5 ottobre 2018, parla, per la prima volta, della ritrovata serenità familiare con l'ex moglie Nina Moric per il bene del figlio Carlos: Sto ricostruendo il rapporto con lei, anche se non è facile. Per esempio ogni mattina viene a casa mia per preparare la colazione a Carlos e lo aiuta a fare lo zaino per la scuola. E quando lui esce di casa si emoziona ...