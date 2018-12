Senza rivali la fotocamera per Huawei P30 Pro | foto e dettaglio che fa la differenza con

optimaitalia

: Senza rivali la fotocamera per #HuaweiP30Pro: foto e dettaglio che fa la differenza con il P20 Pro… - OptiMagazine : Senza rivali la fotocamera per #HuaweiP30Pro: foto e dettaglio che fa la differenza con il P20 Pro… - Rojas3299 : RT @stebellentani: non era “interista”, non era nemmeno “un grande interista”. Era l’Inter. Con una straordinaria intelligenza, altrettanta… - patripezzilli : RT @stebellentani: non era “interista”, non era nemmeno “un grande interista”. Era l’Inter. Con una straordinaria intelligenza, altrettanta… -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018)Manca ancora qualche settimana al countdown ufficiale riguardante la presentazione dei nuoviP30 Pro e degli altri device appartenenti a questa famiglia. Tuttavia, oggi 12 dicembre è possibile già prendere in esame qualche anticipazione ufficiosa che potrebbe fare laper il pubblico, soprattutto in riferimento al pubblico che si aspetta tanto dal produttore cinese in merito allo sviluppo della. Tutto nasce da una nuovache ha fatto la sua apparizione in Rete e che, se confermata, metterebbe in evidenza unmolto importante rispetto aP20.I rumors riguardanti la serie in arrivo nel 2019, andando oltre lo stessoP30 Pro, si stanno susseguendo in queste settimane, come avrete notato anche attraverso un nostro recente articolo. Le notizie odierne sulladel possibile top di gamma presto in commercio ci parlano di cover ...