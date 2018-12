Scuola, dopo la Legge Fornero altro ‘smantellamento’: stavolta tocca alla Buona Scuola di Renzi

scuolainforma

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Lucia Azzolina, deputata del Movimento Cinque Stelle, ha postato un video sul proprio profilo Facebook, all’interno del quale la deputata Teresa Manzo ha illustrato le novità introdotte ddi bilancio 2019. Lucia Azzolina ha presentato così il video: ‘La nostra Teresa Manzo ci spiega come stiamo smantellando pezzopezzo la “” di Renzi. Con gli emendamenti in commissione Bilancio abbiamo migliorato ulteriormente il testo originario della #ManovraDelPopolo. SPARGETE VOCE!M5S, così smantelliamo ladi Renzi ‘Ladi Renzi, che tantonon era, è uscita con le ossa rotte da questadi bilancio. In Commissione – esordisce Teresa Manzo – abbiamo approvato alcuni emendamenti molto importanti che smantellano la, dando il via ad un piano di assunzioni straordinario. Abbiamo esteso ...