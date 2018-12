Sci alpino | il difficile avvio di stagione di Peter Fill Dai problemi dell’estate alla

Sci alpino - Coppa Europa St.Moritz 2018 : tripletta svizzera in Super G. Davide Cazzaniga ed Alexander Prast ai piedi del podio : Trionfo svizzero nel Super G di Coppa Europa a St.Moritz. I padroni di casa firmano una tripletta con il successo di Stefan Rogentin sui connazionali Marco Odermatt e Gino Caviezel, staccati rispettivamente di tre e quarantatré centesimi dalla vetta. Un podio tutto elvetico, ma che è stato sfiorato dall’Italia. Infatti in quarta posizione ha chiuso Davide Cazzaniga, distante un solo centesimo dal terzo posto di Caviezel e a 44 centesimi ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : lo slalom della Val d’Isère si recupera a Saalbach. Il nuovo calendario : date - programma - orari : Lo slalom maschile della Val d’Isère, cancellato domenica 9 dicembre a causa del forte vento che soffiava sulla località francese, verrà recuperato a Saalbach (Austria). La prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino è prevista per giovedì 20 dicembre. Il Circo Bianco doveva già sbarcare nella celebre località sulle Alpi di Kitzbuehel per recuperare il gigante di Soelden che non si era corso a inizio stagione, il programma ...

Sci alpino - i precedenti dell’Italia nel gigante dell’Alta Badia. Tanti dolci ricordi con i successi di Pramotton - Tomba - Simoncellli e Blardone : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19 è pronta fare tappa in una delle piste più belle, dure, affascinanti e mozzafiato di tutto il calendario: la Gran Risa, per il consueto gigante dell’Alta Badia. Su questa splendida cornice, il Circo Bianco è apparso per la prima volta nella Coppa del Mondo 1986 con il successo del leggendario Ingemar Stenmark, davanti all’austriaco Hubert Strolz ed al nostro Roberto Erlacher. Nel 1987 erano in ...

Sci alpino - Prima prova Discesa Val Gardena 2018 : Ganong davanti - ottimo Christof Innerhofer : Parla americano la Prima prova cronometrata della Discesa libera della Val Gardena, gara che si disputerà sulla Saslong sabato 15 dicembre. Travis Ganong ha sorpreso tutti con il pettorale n.31, stampando un tempo di 1’57″69 e rifilando ben 68 centesimi all’austriaco Max Franz, uno dei velocisti più in forma di questo inizio di stagione. Ganong, mai meglio di un settimo posto nella Discesa della Val Gardena (ottenuto nel 2016), ...

Sci alpino - lo slalom maschile cancellato a Val d’Isère verrà recuperato a Saalbach : A Saalbach anche lo slalom maschile cancellato a Val d’Isère. Il nuovo programma: sette gare in nove giorni fino a Natale Sarà recuperato a Saalbach lo slalom maschile di Coppa del mondo cancellato a Val d’Isère domenica 9 dicembre a causa del vento. Lo ha comunicato la Federazione Internazionale, aggiungendo che il gigante (recupero a sua volta di quello cancellato a Solden alla fine di ottobre), inizialmente previsto per ...

Sci alpino - Gigante Alta Badia 2019 : i convocati dell’Italia per la Gran Risa - spiccano Tonetti e Moelgg : Sale la febbre per il Gigante maschile dell’Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino prevista per domenica 16 dicembre (ore 10.00 e 13.15). Si preannuncia Grande spettacolo sulla Gran Risa dove i migliori atleti del Circo Bianco si daranno battaglia per la vittoria di una delle Grandi classiche del calendario internazionale. Il terzo appuntamento stagionale tra le porte larghe vedrà alla partenza otto azzurri ...

Sci alpino - Sofia Goggia : “Rimetto gli sci il 27 dicembre - voglio una medaglia ai Mondiali” : Sofia Goggia è ormai pronta per tornare sugli sci dopo l’infortunio dello scorso 20 ottobre con la rottura del malleolo destro. La Campionessa Olimpica di discesa libera sembra essere sulla via della guarigione e presto dovrebbe tornare protagonista come ha rivelato in un’intervista concessa al Corriere dello Sport: “Martedì farò l’ultimo accertamento per verificare la corretta calcificazione ossea, poi il 27 dicembre ...

Sci alpino - Vinatzer e compagni preparano in Val di Fassa le tappe italiane di Coppa Europa : Sette atleti delle discipline tecniche in Val di Fassa, preparano le tappe italiane di Coppa Europa maschile Allenamento in Val di Fassa per il gruppo discipline tecniche di Coppa Europa maschile. I ragazzi convocati dal direttore sportivo Massimo Rinaldi sono complessivamente sette: Federico Liberatore, Hans Vaccari, Alex Vinatzer e Hannes Zingerle si ritroveranno a Pozza di Fassa nella serata di mercoledì 12 dicembre, Fabian Bacher, ...

Sci alpino - niente discesa per Peter Fill in Val Gardena : l’obiettivo è partecipare al SuperG : discesa della Val Gardena, Peter Fill non ci sarà. Proverà il SuperG per valutare il suo stato di forma Peter Fill non sarà al via della discesa della Val Gardena. Dopo la caduta nella discesa di Beaver Creek, nella quale Fill non ha riportato conseguenze fisiche se non una brutta botta, il campione di Castelrotto – di concerto con i tecnici della Nazionale – ha deciso di rinunciare alla gara di sabato per recuperare pienamente ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : norvegesi favoriti in Val Gardena - l’Italia vuole rompere la maledizione della Saslong : Basta solo il nome Saslong per presentare uno dei fine settimana più attesi della Coppa del Mondo. La velocità ritorna protagonista e lo fa in Val Gardena su una delle piste più belle e spettacolari dell’intero Circo Bianco. Un tracciato di oltre due chilometri ricco di insidie, dai muri di Sochers alle Gobbe del Cammello fino alla curva del Lago e ai Prati di Ciaslat. Si comincia venerdì con il Super G ed il giorno dopo spazio ...

Sci alpino - il calendario delle gare in Val Gardena e Alta Badia. Gli orari e come vederle in tv : La Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018/19 saluta le Alpi francesi e si appresta a sbarcare sulle Dolomiti, per quattro giornate di grande spettacolo in territorio italiano. Gli atleti inizieranno nelle giornate di venerdì e sabato con un supergigante e la immancabile discesa libera sulla Saslong, mentre domenica toccherà allo splendido gigante della Val Badia, che anticiperà il gigante parallelo di lunedì. Quattro giornate di sci ad ...

Sci alpino - Discesa Val Gardena 2018 : la mitica Saslong ai raggi X. Fondamentali le gobbe del cammello : La Coppa del Mondo di sci alpino si appresta ad affrontare il lungo fine settimana dolomitico tra Val Gardena e Val Badia. Si incomincerà con le due prove veloci di venerdì (un supergigante) e sabato (una Discesa libera) sulla mitica Saslong una delle piste più belle ed affascinanti dell’intero panorama del Circo Bianco. Questa pista, realizzata nel 1968, scende dai piedi del Sassolungo in Val Gardena del comprensorio sciistico del ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldue nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...