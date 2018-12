Scavi di Pompei super blindati | pronti metal detector e galateo Vietati zaini | selfie e

Scavi di Pompei - sit-in dei lavoratori : 'Chiediamo continuità' : Pompei - Hanno rivendicato il diritto al lavoro dinanzi l'ingresso degli Scavi di Pompei, piazza Anfiteatro. Sono circa cinquanta lavoratori che con bandiere, cartelli e striscioni hanno fatto ...

Archeologia : divieti e consigli per i visitatori degli Scavi di Pompei - niente più selfie e panini : Sono 22 i divieti e consigli comportamentali che scattano per i visitatori degli Scavi di Pompei: alcuni erano già adottati e si potevano leggere all’ingresso degli Scavi, altri sono nuovi. I divieti si rendono necessari impedire comportamenti disdicevoli nel sito archeologico tra i più famosi al mondo. Vietato quindi mangiare panini seduti sui banchi di quelle che erano antiche locande, come anche scattare selfie in piedi sulle colonne. ...

Maltempo. Pompei : chiusi Scavi. Grosseto : scuole chiuse : Il maltempo sta sferzando l’Italia causando danni e disagi. Per via del forte la direzione del Parco archeologico di Pompei

Maltempo : la direzione di Pompei chiude Scavi a causa del vento troppo forte : La direzione del Parco archeologico di Pompei ha disposto alle 13:30, “a causa del forte vento, la chiusura immediata degli scavi di Pompei, al fine di garantire l’incolumita’ dei visitatori. Il sito restera’ chiuso fino a che non saranno garantite le condizioni di accesso e fruibilita’, in tutta sicurezza. I visitatori gia’ entrati nel sito sono stati invitati a uscire con cautela“. E’ quanto si ...

Scavi di Pompei chiusi per le forti raffiche di vento : turisti delusi e rispediti a casa : Pompei - L'annuncio social che ha reso triste i turisti: 'A causa del forte vento la direzione del Parco Archeologico ha predisposto la chiusura immediata degli Scavi di #Pompei, al fine di garantire ...

Dagli Scavi di Pompei riemergono gli scheletri di 2 donne e 3 bambini. Stavano cercando di scappare : I resti di cinque persone, con tutta probabilità due donne e tre bambini, che si erano rifugiati in una stanza da letto nel disperato tentativo di salvarsi dalla pioggia di lapilli che aveva invaso l'abitazione. È la nuova agghiacciante scoperta arrivata Dagli scavi in corso a Pompei."Un ritrovamento scioccante, ma anche molto importante per la storia degli studi", commenta con l'ANSA il direttore Massimo Osanna. Gli scheletri sono ...

Pompei - salta la rete in biglietteria : turisti in fila per ore agli Scavi : Mentre mezzo mondo accademico mondiale s'interroga sul mistero buffo del graffito, scoperta forse straordinaria e forse no che, alla faccia di Plinio il Giovane, sposterebbe da agosto a ottobre la data dell'...

Vendemmia a Pompei - inizia la raccolta dell’uva tra gli Scavi : “Il vino come 2000 anni fa” : Si celebra la XIX edizione di “Vendemmia a Pompei” la rituale raccolta dell'uva presso il vigneto della Casa del Triclinio estivo agli scavi archeologici. Sarà possibile degustare la prima produzione del pregiato vino Villa dei Misteri Annata 2011, realizzato secondo le tecniche di viticoltura di duemila anni fa.Continua a leggere

POMPEI - RIEMERGE "GIARDINO INCANTATO"/ Larario scoperto negli Scavi : presto liberate da lapilli altre 2 stanze : POMPEI, RIEMERGE il "giardino incantato": ultime notizie, Larario scoperto negli scavi nel sito archeologico. Una parete dipinta con scenari idilliaci si mescolava a realtà lussureggiante.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 19:39:00 GMT)

A Pompei riemerge "giardino incantato"/ Larario scoperto negli Scavi : direttore Parco - "Enigma da studiare" : Pompei, riemerge il "giardino incantato": ultime notizie, Larario scoperto negli scavi nel sito archeologico. Una parete dipinta con scenari idilliaci si mescolava a realtà lussureggiante.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 18:37:00 GMT)

POMPEI - RIEMERGE 'GIARDINO INCANTATO'/ Ultime notizie : larario scoperto negli Scavi - mistero sul proprietario : POMPEI, RIEMERGE il 'GIARDINO INCANTATO': Ultime notizie, larario scoperto negli scavi nel sito archeologico. Una parete dipinta con scenari idilliaci

POMPEI - RIEMERGE "GIARDINO INCANTATO"/ Ultime notizie : larario scoperto negli Scavi - mistero sul proprietario : POMPEI, RIEMERGE il "giardino incantato": Ultime notizie, larario scoperto negli scavi nel sito archeologico. Una parete dipinta con scenari idilliaci si mescolava a realtà lussureggiante.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 15:47:00 GMT)