Sarah Scazzi | la cugina Sabrina Misseri sarà liberata in anticipo

Omicidio Sarah Scazzi : Sabrina Misseri - condannata all’ergastolo - sarà liberata in anticipo : Sabrina Misseri, la giovane di Avetrana condannata all'ergastolo per l'Omicidio della cugina Sarah Scazzi, potrà beneficiare di uno sconto di pena: la ragazza godrà di una liberazione anticipata di oltre un anno e quattro mesi (495 giorni) per la qualità del percorso rieducativo intrapreso in carcere.Continua a leggere

Caso Sarah Scazzi - nuova condanna per zio Michele Misseri : Il marito di Cosima Serrano condannato per calunnia e diffamazione nei confronti della criminologa Roberta Bruzzone e dell'avvocato Daniele Galoppa. Li accusò di averlo indotto a indicare quali colpevoli dell'omicidio di Sarah Scazzi, la moglie Cosima e la figlia Sabrina. Misseri è stato già condannato a otto anni di carcere per l'occultamento del cadavere della nipote quindicenne.--È stato condannato a tre anni di carcere Michele Misseri, il ...

Omicidio Sarah Scazzi - nessuno sconto per Sabrina Misseri : non avrà permessi premio : nessuno sconto per Sabrina Misseri, condannata all'ergastolo per l'Omicidio di Avetrana della cugina Sarah Scazzi. A confermarlo il suo avvocato, Franco Coppi, in un’intervista televisiva. L’avvocato ha parlato anche del rapporto di Sabrina col padre Michele Misseri: “Prova solo pietà e compassione”.Continua a leggere

