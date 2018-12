Santa Lucia | 13 dicembre | e' il giorno piu' corto dell'anno

13 dicembre - si festeggia Santa Lucia : tutto quello che dovete sapere sulla notte più lunga : Ci sono anche diversi Paesi nel mondo che la celebrano in questo giorno, compresa la secolarizzata Svezia. Santa Lucia: la storia della vita ed i miti La storia religiosa di Lucia, giovane di ...

Santa Lucia non è la notte più lunga che ci sia - ma è molto altro : 1. Accendere le candele per far vincere il Bene2. Far uscire i tuoi figli all'alba (o accogliere i figli dei vicini)3. Mangiare i cibi giusti4. Procurarsi un pettine per trovare l’amore?5. Farsi belle6. Farsi benedire gli occhi7. Scambiarsi dei doniNon è la notte più lunga dell’anno e nemmeno il giorno più breve. Per un mito da sfatare su Santa Lucia, ci sono decine di altre cose interessanti da conoscere. È la Santa che protegge la vista e che ...

Arriva il ‘Ciclone di Santa Lucia’ : freddo - pioggia e neve sull’Italia. Il meteo gelido : Arriva il ‘Ciclone di Santa Lucia’.Tra meno di 24 ore una perturbazione di origine atlantica collegata ad un vortice ciclonico in arrivo sulla Sardegna, farà peggiorare il tempo al Nordest e al Centro-Sud. Il team del sito www.iLmeteo.it avverte che domani, giorno di Santa Lucia, le precipitazioni interesseranno gran parte del Centro-Sud e il Nordest. La neve cadrà a quote collinari in Emilia, in Veneto e sulla Venezia Giulia, ma sul finire del ...

Uso smartphone e problemi alla vista : a Ragusa per Santa Lucia : smartphone e cellulari possono causare problemi alla vista. Se ne parla nelle celebrazioni per Santa Lucia all’ospedale Maria Paternò Arezzo Ragusa

Ciclone di Santa Lucia : in arrivo temperature glaciali e neve anche in pianura : temperature glaciali previste per il Bel Paese: tra meno di 24 ore una perturbazione di origine atlantica, collegata ad un vortice ciclonico in arrivo sulla Sardegna, farà peggiorare il tempo al Nordest e al Centro-Sud. Un vero e proprio "Ciclone di Santa Lucia" sta per lambire il nostro Paese: ecco le previsioni meteo per i prossimi giorni.Ad affermarlo è www.iLMeteo.it: giovedì 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, le ...

Santa Lucia a Ragusa : Santa Lucia a Ragusa, domani e’ la solennità liturgica numerose le sante messe in programma dalle 8 del mattino nella chiesa di corso Mazzini

Santa Lucia : la storia e l’origine del detto sul “giorno più corto dell’anno” : E’ l’inizio del quarto secolo dell’era cristiana. Una giovane siracusana, Lucia, accompagna la madre malata a Catania per la commemorazione del martirio di Sant’Agata. Si inginocchiano insieme sulla tomba della martire a pregare per la guarigione, e Lucia cade addormentata. In sogno le appare la vergine Agata: “Lucia, sorella mia, perché chiedi a me quello che tu stessa hai ottenuto? Ecco, per la tua fede, la madre ...

Al via pioggia di stelle cadenti - il picco nella notte di Santa Lucia : ecco come osservare le Geminidi : E’ in arrivo una pioggia di meteore: inizia oggi il periodo di massima attività dello sciame delle Geminidi, le stelle cadenti di dicembre. Il picco è previsto nella notte di Santa Lucia, tra il 13 ed il 14, e diminuzione della frequenza il 15. Queste meteore tendono a essere particolarmente numerose, brillanti e possono lasciarsi dietro lunghe e persistenti scie visibili a occhio nudo. Le Geminidi sono generate dall’asteroide 3200 ...

Ragusa si prepara a festeggiare Santa Lucia : Anche a Ragusa è molto sentita la festa di Santa Lucia, Santa protettrice della vista. Il clou delle celebrazioni il 13 dicembre.