Sangue dopo Liverpool-Napoli | tifoso azzurro aggredito dal branco

Messina - piange Sangue dagli occhi e si reca al pronto soccorso : dopo il terrore iniziale arriva la diagnosi medica : piangere lacrime di sangue. Ma letteralmente. E’ quanto accaduto ad un uomo di Messina che si è recato al pronto soccorso in preda al panico. Il sangue dagli occhi ha continuato a scorrere per diversi lunghissimi minuti. Il paziente, ricoverato presso l’ospedale della città siciliana, ha 52 anni ed è diventato un caso clinico a livello mondiale dopo che ha iniziato a sanguinare da entrambe gli occhi, senza che avesse subito alcun trauma che ...